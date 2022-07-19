馬克龍將赴森林火災地區視察 英國高溫破紀錄40.3度

法國/西班牙/英國/高溫/森林大火

法國總統馬克龍將於周三下午前往西南部的吉倫特省，自7月12日以來在吉倫特省肆虐的兩場大火已經燒毀了19,300公頃的森林植被。西班牙38處森林火災已吞噬超過6萬公頃林地；英國高溫達到破紀錄的40.3度，倫敦多處火警進入重大事件狀態。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報道，總統府愛麗舍宮周二發出的公告稱，馬克龍將與當地參與撲滅森林大火的消防人員、警察力量、安全部門人員在一起。。馬克龍周二要求政府方面進一步加強為撲滅吉倫特省大火而採取的各項行動措施，同時提高在未來幾周採取滅火行動的能力。

自7月12日以來在吉倫特省肆虐的兩場大火已經燒毀了19,300 公頃的森林。所幸這兩起森林大火到目前沒有造成任何人員傷亡，超過34,000居民緊急疏散。

周二，當局調動了來自法國各地的大約 2,000 名消防並出動10架滅火飛機參與滅火行動。

而在西班牙，自13日開始在全國38處延燒的森林大火，到周二已吞噬超過6萬公頃土地，造成8000人緊急疏散。在森林大火最嚴重的中北部卡斯提亞拉曼查（Castilla-La Mancha）地區的薩摩拉（Zamora）省，火勢已摧毀超過3萬公頃土地，並造成2人喪生，包括1名森林消防員、1名牧羊人。

歐洲多國熱浪持續，英國氣象局周二在林肯郡紀錄到破紀錄的攝氏40.3度。高溫天氣下，倫敦多處發生火警。在東部郊區溫寧頓村，大火燒毀農田及房屋，消防派出過百人救火。

倫敦消防宣布進入"重大事件狀態"，呼籲居民不要燒烤，以免增加火警的風險。倫敦市長形容，消防正處於巨大壓力下。

與此同時比利時、荷蘭和德國也遭受高溫酷暑侵襲。