傳中國欲阻聯合國人權專員發表新疆報告

中國/新疆

5月到訪新疆的聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet Jeria），應在8月底離任前發表有關新疆的報告，在萬眾期待之際，路透社引述四名消息人士稱，中方要求巴切萊特收起這份有關新疆人權備受侵害的報告，不要發表。

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根據報道，中方向成員國傳閱信函，對人權專員的新疆報告表達了「嚴重關切」，指報告包含對新疆的評估，一旦公開，會令事件更加政治化，亦會加劇集團間就人權事務的衝突，削弱人權高專辦的公信力，損害高專辦和成員國之間的合作。中方強烈要求巴切萊特不要發表有關評估。

中方6月下旬在日內瓦的外交圈子傳閱有關信函，並要求成員國聯署支持其要求，現時未知有多少國簽署，亦不知道巴切萊特是否已經收到聯署信。而路透社接觸的四人中，有一名外交人員表示，已代表其國家聯署信件。

中國常駐日內瓦代表團發言人劉玉印沒有正面響應就有關信件的查詢，只是重申，有近百個國家最近表態支持中國在新疆議題上的立場，並反對以人權為幌子去干預中國內部事務。路透社稱，中方所指的支持是在本月8日完結的人權理事會大會上的公開聲明和聯署信。

巴切萊特5月曾到訪中國新疆，行程均由中國安排，她當時強調，該次行程只是「訪問」，不是「調查」，相關的軟弱立場遭到人權團體嚴厲批評。人權組織一直指控中國政府虐待新疆維吾爾族，包括將他們拘留在「再教育營」，施以強迫勞動；而中國政府則極力否認這些指控。

路透社引述兩名外交人士稱，中方6月下旬傳閱的信函，是北京直接遊說巴切萊特的罕有證明，而對於一些與中國有緊密經濟聯繫的國家來說，實在難對中國的要求說不。

與其他國家一樣，中國會透過要求其他國家簽署其政治聲明等外交備忘錄來尋求支持，從而影響由47名成員組成的人權理事會，該理事會的行動雖然不具法律約束力，但可以授權對涉嫌侵權行為進行調查。