港府放緩有關國安的23條立法？律政司長稱未有時間表

香港/23條立法

負責法律草擬的律政司司長林定國表示，就涉及國家安全七項罪類的《基本法》第23條立法，當局目前正積極研究，但未有時間表。有關說法明顯較保安局長鄧炳強期望本年底把草案提交立法會審議的步伐有所放緩。

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林定國今(20日)早在香港電台節目上表示，23條立法屬憲制責任，但亦並非急於要馬上進行，他強調，有關立法工作要深思熟慮，謹慎和充份研究，確保立法有效應對涉及國家安全的問題，亦要適當平衡保障人權自由，條文更要有確定性，當局會適時進行。

他又說，23條涉及的七類國安罪行，有兩項或部分與《港區國安法》重複，有五項罪行未有完善法律處理，但目前難以用三言兩語，說明23條立法會否一併處理這兩類罪行。須要審慎處理。

保安局長鄧炳強曾經表示，23條立法會一併處理間諜罪，而2003年負責推動23條立法但以失敗告終的時任保安局長葉劉淑儀近日則表明，23條立法須考慮國際新形勢，再加上23條中有兩類罪行針對外國政治組織的聯繫，令人相信，條文會有相當部分針對外國組織或外國在港機構和人士。

另外，鄧炳強今年2月曾向立法會透露，當局正積極展開23條的立法工作，並計畫5月到立法會進行諮詢。他其後在5月又說，過去數月因要集中抗疫，加上國際形勢變得複雜，當局要研究如完善法例，何時提交立法建議，他只表明會全力及儘快做。他更預言，在23條立法過程中，一定會受遭到包括來自外部勢力、媒體、甚或外部勢力的本地代理人的抹黑，港府必須做好解說工作。不過，外界對此理解為23條的立法將難以對人權有足夠保障。