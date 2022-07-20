綠色和平組織譴責中國燃煤電廠越來越多

中國/燃煤

綠色和平組織周三7月2 0日表示，中國作為世界上最大的溫室氣體排放國，今年加快了對新增燃煤發電項目的審批，當局試圖以此來避免電力短缺。但綠色和平組織認為能源短缺的原因是整合不力。

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據法新社北京報道，中國這個世界上人口最多的國家在2020年承諾到2030年開始減少碳排放，但其56%的發電量仍依賴對氣候特別有害的煤炭。

去年，中國國家主席習近平承諾，從2026年開始，中國的煤炭使用量將下降，但環保人士擔心，由於中國政府面臨經濟困難，這個目標可能難以達到。

根據綠色和平組織的數據，在今年第一季度，中國監管機構授權的煤礦總產能為8.63千兆瓦，已達去年（2021）全年批准產能的幾乎一半。

綠色和平組織在中國監測氣候和能源問題的Wu Jinghan在一份聲明中說，“增加燃煤發電能力不會確保中國的能源安全。他說，"中國的燃煤電廠產能過剩"。而"能源短缺的原因是發電、電網、負載和存儲的整合不力。

中國當局對新建燃煤電廠的批准在2021年中期有所下降，但隨着因供應不足面臨大範圍斷電，又出現了反彈。

今年夏天，中國正遭受熱浪的侵襲，居民和辦公室增加對空調的使用，導致中國的電力消耗飆升，

中國當局的目標是今年將煤炭產能提高3億噸，國務院在5月宣布對煤炭生產投資100億元人民幣（14億歐元）。

吳先生警告說，但是，"這種單一能源的產能過剩，是中國能源安全和能源轉型的主要障礙"。

法新社說，自俄羅斯開始入侵烏克蘭以來，大宗商品價格的上漲使得中國更加關注其能源安全問題。另外，中國經濟此刻正受到疫情限制措施和房地產危機的影響。