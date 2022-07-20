習近平邀歐盟四國領導人赴京 真消息假消息？

中國-歐盟

香港『南華早報』報道北京邀請法、德等四國領導人11月訪問北京，與中國國家領導人習近平會晤。但是，中國外交部發言人趙立堅說這是一個“假消息!” 毫無轉圜餘地。然而，南華早報堅持自己的報道，消息來源否定了趙立堅的否定。問題是，習近平為什麼邀請歐盟領袖赴京？趙立堅為什麼要說這是假消息？

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在中國外交部否認北京邀請歐盟四國領導人之後，『南華早報』的消息來源再次證實了北京邀請歐盟領導人前往北京訪問。提供消息的歐盟高級外交官對南華早報說：“習近平想要一個加冕儀式一般的會面，世界各國領導人來到北京，向‘習近平三世’致敬，如同拿破崙三世那樣。”

南華早報最早於7月18日發出的報道援引熟悉情況的歐盟高級外交官說，歐洲高層領導人已被邀請於11月在北京會見中國國家主席習近平，邀請函已發給德國總理奧拉夫-朔爾茨、法國總統埃馬紐埃爾-馬克龍、意大利總理馬里奧-德拉吉和西班牙首相佩德羅-桑切斯。但歐洲方面尚未決定是否接受邀請。

決定中共領導人習近平繼續連任的中共20大將在今年秋天召開。北京邀請法德等國領導人訪問北京的時間是11月，應在中共二十大結束之後，南華早報亦指出，擬議的日期是在10月中共20大舉行之後，“這一事實間接證實了習近平將獲得第三個任期”。

但是，7月19日，在中國外交部例行會議上，當記者就此詢問趙立堅能否證實邀請函已發送，德、法、意、西是否已回應時，趙立堅的反應好像很詫異：“我不知道他們這是從哪兒來的消息。我可以告訴你，這是一個假消息。”

不過，南華早報跟進報道，那位歐盟高級外交官再度證實，上述歐盟成員國已經就11月的潛在訪問進行了接觸，目前正在考慮如何處理這一問題。他稱，柏林和巴黎都在就這一潛在的會晤進行討論。他表示，邀請仍然是非正式的，預計將在今年晚些時候正式確定。

中國外交部為什麼會否認？有分析指，可以考慮有兩方面的原因，一個是中國內部的原因，20大還沒有召開，已經對外國領導人發出與習近平會晤的邀請，顯示生米已經做成熟飯，習近平連任鐵板釘釘，這樣做會不會引起黨內更多的反感呢，何況，習近平堅決清零，導致中國經濟嚴重滑坡，在這種情況下，提前給自己安排“萬國來朝”，祝賀他的勝利，是否效果很糟？

一個是外部的原因，法、德、意、西領袖是否接受北京的邀請呢？北京2022年冬奧會開幕式，本來也希望西方領導人出席，但北京最後借防疫的理由知難而退，最後特邀了一個普京。事實上，西方領導人外交抵制了北京冬奧會，為什麼？這與北京處理新疆、香港、台灣問題有重大關係。一個最明顯的例子，經過七年談判達成的雄心勃勃的『中歐投資協議』也被棄置。

那麼， 歐盟領袖現在會接受北京的邀請嗎？消息人士稱，中國外長王毅9月前往紐約出席聯合國大會途中先來歐洲做鋪墊工作，“將由王毅在9月去歐洲評估什麼是可行的。”

分析說，文章可能就在這裡，王毅是來探路的。歐盟領袖要接受北京的邀請，恐怕不能只是到北京去實現中方希望的“萬國來朝”，像前述消息人士所言：世界各國領導人去祝賀習近平的“加冕儀式”。

北京與西方的關係比起北京冬奧會舉行的階段，並沒有發生變化，而且因為發生了俄羅斯侵烏戰爭，雙方的關係更加緊張。

南華早報報道，這位密切參與歐盟-中國事務的高級外交官表示，歐盟幾大國試圖能夠與北京在有關俄羅斯侵烏問題上進行建設性合作，他說，雙方的分歧眾所周知，但能否找到共同點呢？潛在的共同點包括反對使用大規模毀滅性武器，拒絕承認分離主義共和國，糧食安全和人道主義援助。

找到共同點的可能性有多大？從趙立堅斬釘截鐵指南華早報的消息是假消息來看，北京方面是否已意識到困難重重。

趙立堅一個“假消息”，好像給人萬一事不成，也不失面子的感覺，但又網友評論，這件事給人的感覺，習近平對中國的真實的國際處境完全無知。