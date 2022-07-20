香港24小時內三度接230億港元沽盤 結餘跌近一半至約1765億

香港/經濟

港元彙價持續走低，觸及與美元掛鉤的聯繫彙率兌換保證水平，以致香港金融管理局今(20日)晨宣布，於紐約交易時段再沽出10.98億美元，即要承接86.19代港元沽盤，是該局在24小時內三度沽美元、接港元，涉及229.7億港元(下同，摺合約28.6億歐元)令銀行體系總結餘在後天(22日)跌至1760.44億，較5月「接錢」周期開始時減少了近48%。不過，市場估計，香港銀行暫時毋須加息。

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在此之前，金管局在昨晨5時左右公布，在紐約交易時段於市場承接約80.7億元沽盤；14個小時後，再宣布承接合共8億美元（約62.8億元）的港元沽盤。根據聯繫彙率，當港元彙價觸及7.85的弱方兌換保證水平，金管局便須從市場承接港元沽盤，以捍衛聯繫彙率機制。

《香港經濟日報》報道，市場一般認為，銀行體系結餘跌穿1000億元水平，香港將會加息，現時仍有760億元的差距，而美國將於六個工作天後召開議息會議，預料香港7月底前跟隨加息機會不高，而聯儲局下次會議將在9月底，夤料屆時香港才有較大機會加息。

港美息差拉闊時，資金會由港元流向美元，令港彙轉弱，當觸發弱方兌換保證水平時，金管局仗須沽美元、接港元，根據公開資料，自5月12日凌晨起，金管局已22度從市場承接港元沽盤，涉款合共1614.36億。有關數額已較上次美國加息周期，即2016年至18年期間共加息2.25厘多，觸發港彙在18至19年間共35次觸及弱方兌換保證，共流出1256億港元。