“中國優步”-滴滴出行面臨12億歐元罰款

中國/滴滴出行

中國優步-滴滴公司在經過一年網絡安全審查後，面臨12億歐元的罰款。中國網信辦周四公布審查結果，指滴滴公司違法性質惡劣，罰款人民幣80億零3000萬元（約合12億歐元），董事長程維與總裁柳青各罰款100萬元。

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根據中國官方微信號“網信中國”披露，國家互聯網信息辦公室依據“網絡安全法”、“數據安全法”、“個人信息保護法”和“行政處罰法”等法律法規，對滴滴全球股份有限公司做出上述行政處罰決定。

法新社指出：作為中國市場上旅遊包車（VTC）網約車領域的佼佼者，滴滴公司面臨最近兩年來開始的中國對科技行業的收購局面。

滴滴曾被稱為中國的優步（Uber），是近年中國政府廣泛整頓科技企業的最大目標之一。在監管機構介入之前，中國科技行業出現了多年的高速增長和巨大的壟斷。

去年6月，滴滴出行不顧中國官方反對，在美國掛牌上市，結果上市不到一周就遭到中國官方出手監管，對滴滴展開一系列的調查，不僅新用戶被禁止註冊，應用程序也遭到下架。以致股價一路走低，於今年4月16日正式發布自美退市公告。

美國《 華爾街日報》披露，如今，隨着處罰措施的宣布，中國政府將放寬包括禁止新用戶註冊的限制，也將允許滴滴的應用程序重新在中國應用商店上架。知情人士則表示，這項罰款還可能為滴滴被擱置的香港上市計畫鋪平道路。在中國，使用“滴滴出行”（滴滴）的用戶每個月高達數以千萬計，10億美元罰款占其去年總收入273億美元約4%。