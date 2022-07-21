新任法國國防部長：將持續以軍事行動確保國際法規定的航行自由

法國

法國參議院外交暨國防委員會於20日下午邀請國防部長勒克努（Sébastien Lecornu）進行聽證，參議員卡迪克（Olivier Cadic）就台海等印太安全情勢提問。法國國防部長表示，將持續以軍事行動確保國際法保證的航行自由。

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法國參議員卡迪克表示，他去年10月曾隨參議院友台小組主席李察（Alain Richard）率領的參議院代表團訪台，抵台前夕共有56架中國軍機闖入台灣防空識別區（ADIZ），“台灣持續受到中國軍機騷擾，今年至目前為止，中國軍機擾台架次已較去年同期增加55%”。

此外，卡迪克指出：7月4日中國及俄羅斯軍艦聯手入侵日本周邊海域，中國在南海恫嚇周邊鄰國的行徑越來越頻繁。

卡迪克認為，面對印太地區軍事化，法國應強化軍艦武裝，“因不幸的事實是，印太地區持續軍事化與兩極化，法國必須有所反應”。他質問國防部長，該如何強化法國在印太地區的軍事存在？

法國國防部長答詢時表明：“有關台灣及中國，在外交上，法方強調台灣與中國應保持對話；而軍事方面，毫無疑問，法國必須確保國際海洋法所給予的航行自由。”

法國國防部長勒克努指出：法方在國際水域從事的巡邏任務即屬於確保航行自由的一環，並舉法國派出核動力攻擊潛艦在南海巡弋為例，表示其目的“就是為了敦促各國遵循國際海洋法”。

他說：“該區各方也會注意這艘為籲請遵守國際海洋法而巡邏的核動力潛艦…這也是外交立場與軍事行動的結合，我們必須繼續這個任務。”

中央社報道指出：中國外交部6月13日表示台灣海峽不是國際水域，稱中國擁有台灣海峽“主權、主權權利和管轄權”。法國國防部長答詢時雖未直接點名台灣海峽，但是在參議員卡迪克有關台灣、中國及台灣海峽問題的架構下，做出明確回覆。

這也使得法國成為繼美國國務院6月16日發表聲明強調“台灣海峽為國際水道”後，第一個出面聲援台灣並重申印太航行自由的歐洲國家。