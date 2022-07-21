美前國防部長埃斯珀：美國官員訪台行程不應由中國決定

美國國會

美國總統拜登20日被問到對聯邦眾議院議長佩洛西計畫訪問台灣的看法時說“軍方認為現在不是好主意”。對此前國防部部長埃斯珀（Mark Esper)表示，他不認為應該讓中國決定美國官員的出訪行程，美國應該要讓政治領導者們訪問台灣，才能真正了解台灣的狀況。

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埃斯珀21日接受記者聯訪時表示，他認為美國當前政策的一大問題之一，就是讓中國在其中有太大的發言權。美國應該聽聽台北的意見，在此事上，台灣是希望佩洛西來訪問。

埃斯珀2019年7月至2020年11月擔任美國國防部長。埃斯珀表示，美國應該要做正確的事，讓美國的政治領導者們到台灣了解情況、和台灣的領導人見面，聽聽台灣的觀點，藉此作為美國政治決策的評估。

埃斯珀指出，他認為美國的“一中政策”已經走到盡頭，美國的政策需要更新和現代化，也需要新的觀點。事實上是，當美國眾議院議長要訪問台灣，美國還要擔心會引起中國何種反應時，正代表美國需要重新檢視政策。

埃斯珀19日訪問台北時也曾表示，美國“一中”政策現在已經沒有用了，因此美國應該放棄其對台灣“戰略模糊”的立場。

另據報道：對於外傳將在8月訪問台灣，美國國會眾議院議長佩洛西21日表示，基於安全考量，她從不談自己的出訪計畫，但她表示，展現對台灣的支持很重要。

對於總統拜登提到軍方認為波洛西現在訪台“不是好主意”。佩洛西表示，若要說她訪台會帶來困擾，她認為拜登的意思是軍方或許擔憂飛機會遭中方擊落之類的。佩洛西說“我並不確切知道，我沒看到，我沒聽到”，“我不曾從總統那裡聽說”。

佩洛西原定4月到訪台灣，因感染新冠病毒而取消。佩洛西若能成行，將是25年來首度有美國眾議院議長訪台。