澳門賭場明起恢復有條件營運 清零後才可與中國通關

澳門/防疫

澳門過去一星期每日有由個位數至廿多宗不等的新增感染個案，決定今(22日)天午夜過後進入「防控鞏固期」，包括賭場和理髮店在內的部分場所可以有限度恢復營業，例如賭博場所的上班人數不可多於原來的一半；但商場內的店鋪、電影院、酒吧等場所仍須暫停營運。政府表示，為期一周的鞏固期內，當局稱未有條件與中國內地通關，強調會在達到「清零」目標後儘快通關。

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停工停市加上密集的核酸檢測及期內的每天快速檢測，澳門疫情回落，昨天單日新增5宗感染個案，令今輪疫情累計個案增至1800宗，死亡人數六人。新增死者是93歲的男性長期病患，有慢性心臟病及慢性肺部疾病，需長期在家使用氧氣，於本月9日確診，延至前日凌晨不治。

連今天在內，澳門一連12天處於「相對靜止期」，全市停工停市，包括澳門賴以為生的賭博業，澳門行政長官前日批示，由本月23日至30日凌晨零時，除了維持社會必要運作及居民生活所需的公司或場所繼續正常運營之外，其他從事工商業活動的公司或場所，在遵守衛生當局防疫指引要求的前提下，可有限度運營。而有需要外出者，成年人須佩戴KN95或以上標準的口罩，外出時更不能聚集。當局表示，如果疫情在鞏固期受控，防疫措施將繼續放寬。

而在鞏固期於本月30日結束時，澳門當局會展開一連兩天的全民核酸檢測，開展澳門政府自6月18日爆發新一波疫情以來的第14輪全民檢測。而在昨日的第12輪全民核酸檢測中，有1人感染。