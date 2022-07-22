特事特辦VS依規辦事：特首李家超要求豁免沒有豁免機制的路燈懸掛國旗收費

香港/政治

強調「依法辦事」、拘捕行動中只管「犯法就是犯法」的香港特首李家超，介入地區人士懸掛國旗而按章收費事件，在當局表明沒有豁免機制下，要求涉事的路政署豁免收取相關人士費用，令部門須退還已收取的14.8萬港元(下同，折算約18453歐元)。行動獲建制派大讚，但民間輿論則大表質疑。

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事緣元朗區議員鄧鎔耀去年向路政署申請在國慶期間在區內的街燈懸掛1200面國旗，維期二十天，當時已獲悉要收費，其後收到署方發來賬單，收取檢查費和申請費用，合共147670元。當事人亦已交費，但事件獲建制派作家屈穎妍日前在專欄中代抱不平，指掛國旗本是政府責任，「官員竟好意思要這些愛國者多嘔十幾萬出來。」文章引起兩名立法會議員關注，並去信署方查問，表明掛國旗是正當愛國行動，實在不應被收取費用。

一直強調有關收費「沒有豁免機制」的路政署回復傳媒時稱，當局須檢查旗幟的懸掛有否危害安全，收取的是成本費，每面旗6元。但又補充，收到議員要求酌情豁免後，正積極跟進，審批豁免的程序快將完成，會儘快退款。

要求豁免收費一事，現屆議員何君堯已在去年向當局提出，但環境局長陳帆未有要求當局特事特辦，故路政署近日的處理有被迫豁免之嫌，引發昨天早上部分清談節目提出質疑，憂慮署方受壓之下不按規矩辦事，尤其是路政署已申明，沒有豁免機制。

及至昨晚，謎底揭曉，特首李家超在他的臉書上透露，港府重視推展愛國主義教育，他已「指示有關部門豁免相關費用，……針對相關事件的處理手法，我已要求有關部門制定有效和適當措施，避免同樣事情再發生。」而署方深夜亦發稿，表示正與相關部門制訂日後在燈柱懸掛國旗豁免費用的具體安排。

李家超的做法獲得建制派讚賞，一晚之間，其帖文有3600人點贊，近六百個評論中，絕大部分是讚揚之言，當中包括立法會議員梁熙和梁美芬，後者表示，「民生無小事，特首這次迅速響應，還愛國愛港人士的尊嚴，抵贊！」更有網民對署方提出質疑：「要徹查路政署點解要針對愛國行為？之前黑暴周街貼&掛旗+海報……點解當時5(即「唔」)揸正做？雙重標準」

不過，其他輿論則對當局的做法有所質疑，例如前清談節目主持人吳志森在網上質疑，日後是否打着「愛國」旗幟便可豁免？《明報》政治專欄亦以《程序與政治如何拿揑 特首介入國旗收錢事》為題撰文，引述數名不具名的公務員慨嘆，前線只是公事公辦，可能敏感度不足，但並沒有錯；又指日後重大日子處理類似以「愛國」為名的申請，將難以阻止，或要向更高層請示。若因此出現安全意外，當局又要弧受另一種批評。

議員田北辰指出，路政署現時的做法和豁免均有商權之處，建議署方日後基於公眾利益才批准懸掛旗幟，豁免全部收費。

距離十一國慶尚餘兩個多月，曾去信路政署要求交代收費理據的李鎮強認為，當局應就市民懸掛國旗、區旗訂立常設機制。他稱，現時在不同位置懸掛旗幟由多個部門分管，認為應設立由各區民政事務專員協調的統一機制，方便市民申請。他又認為機制應先只限於懸掛國旗和區旗，已就建議去信民政及青年事務局，對方初步持開放態度。

田北辰倡涉公眾利益方准掛

陳仲尼欣賞署方調整做法，至於長遠應否豁免收費，他認為不能輕率決定，建議先交由相關部門檢視。他說，在燈柱懸掛國旗涉及一定成本，例如保險費等，收費亦合理，不過如果在普通欄桿懸掛不涉成本，則不應收費。

曾協助鄧鎔耀的立法會議員何君堯認為，今年十一國慶應由政府在街上掛國旗，顯示新政府“新氣象”。他強調，路政署將來應設機制，或由政府統籌提供市民自發掛國旗的指引。