若中國今侵台 將遭與俄打烏同樣的後勤失敗問題 法媒評

如果中國今天入侵台灣，它將遭受與俄羅斯侵略烏克蘭時同樣的後勤失敗問題。 這是法國世界報近日的報道。另據據五角大樓報告稱，中國若入侵台灣 衝突可能導致雙方 50 萬人死亡。

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儘管中國國家主席習近平已着手對人民解放軍進行重大改組，但西方專家懷疑北京目前是否有“大規模部署軍隊”能力。

美國中情局局長威廉伯恩斯說：“我認為中國領導層和軍方“從俄羅斯在烏克蘭的戰爭”中吸取的教訓是，他們將不得不積聚壓倒性的兵力，以考慮未來採取“對台”行動。 威廉伯恩斯於 7 月 20 日周三在科羅拉多州阿斯彭舉行的安全論壇上發表這篇講話時還說，毫無疑問地，即使中國說它更喜歡“和平統一”。這名美國外國情報局頭子也分享了他的軍方同行的分析，並表示他相信中國“總有一天會用武力控制”這個民主島嶼。

世界報指出，北京相信華盛頓會在台北保衛中華民國台灣政府。 據美國五角大樓稱，這場衝突可能導致雙方 50 萬人死亡。

這還要看，中國共產黨將如何使用人民解放軍（PLA）。 應該指出的是，自 2 月 24 日俄羅斯對烏克蘭發動閃電攻勢失敗以來，俄軍在烏克蘭的巨大後勤困難——補給線被切斷，阻止船隻進入海岸——這些都令解放軍感到擔憂。

中國解放軍所面對的挑戰是讓自己穿越 180 公里寬的台灣海峽。 現在已經有的關於中國的文件“描述了兩棲入侵台灣的不同作戰概念，美國國防部 2021 年向國會提交的關於中國的報告提出了這項解釋。

最重要的就是：“聯合登陸島嶼戰役”設想了一個基於後勤、空中和海軍支援以及電子作戰的協調、並能環環相扣的複雜行動。”

然而，自二戰以來，除了1950年9月朝鮮戰爭期間的仁川戰役外，還沒有一次大規模的兩棲突擊行動被認為是成功的。

一些在這個問題上為五角大樓工作的美國分析家於周二(19日)向“戰略與國際研究中心 (CSIS) ”提交的一些結論指出，就中國的軍事手段而言，它不會比俄羅斯做得更好。喬治華盛頓大學前軍事情報專家朗尼·亨利小心翼翼直言不諱地承認說：“我們提出的許多問題都沒有解答。”

解放軍能否在繼續支援其部隊的同時抵禦敵人的攻擊？ 一旦戰爭開始，它能否在預先制定的計畫之外調整其日常的攻擊？

不過，亨利安定人心的說：“在我看來，中國的大型空戰行動力不能超過兩周。 它沒有能力大規模的投送力，我們甚至不知道它是否想這樣做。”，

“令人驚訝的缺失”：

美國國防部的約書亞·阿羅斯特吉觀察指出，解放軍有“驚人的缺點”。 美國陸軍戰爭學院的上校沙特澤 George Shatzer 一一列舉說：缺乏實戰經驗，指揮結構不合適（做出決定需要五到六個級別的批准），現代武器裝備不足、船隊的補給艦不足、飛機維修設施的手段不足。

美國國防大學的喬爾·伍思諾提醒說，中國國家主席習近平發起了對解放軍組織的深刻改革，他於 2016 年創建了一支“聯合後勤保障部隊”，既省錢又提高效率。這支新的集中力量在2020年底進行了第一次重大演習。

伍思諾補充說：“習近平的第一個真正考驗是在武漢動員起來處理新冠病毒疫情，並取得了巨大成功。 然而， “五個軍區的指揮官在和平時期無法控制他們的後勤，新組織在戰時將如何運作尚不清楚。此外，與我們不同的是，一般軍官在其職業生涯中不需要具有後勤經驗。總之，我認為中國軍事後勤人員還沒有決定他們的模式構建。”

根據世界報，關鍵之一是習近平提出的國防“軍民融合”，即“解放軍社會化其後勤及支援系統”。國防部的約書亞·阿羅斯特吉說：“運輸嚴重依賴旅級的民用手段。”

美國國防部年度報告進一步說明：“他的改革甚至包括“在建設機場、港口、鐵路、公路和通信網絡等民用交通基礎設施時考慮軍事層面的需求。”

2021年8月，北京用輪渡繞台進行演習。 西方專家指出，事實仍然是，軍事裝備和士兵的機動性需要特殊的技術條件。

正在進行的重組使得將官員納入文職機構成為可能，但目前這些機構還沒有準備好超越中國邊界。”

解放軍傾向於使用公路和鐵路進行行動，而這一選擇讓俄羅斯軍隊付出了沉重的代價，因此俄羅斯軍隊很容易成為烏克蘭這些軸心道路上攻擊的目標。

亨利確定指出， “中國正在考慮進攻，然後是需要大量支援的陸作戰的階段，但不能保證解放軍能做的到。”

“令人擔憂”的教訓：

2022 年初 Harlan Ullman大西洋理事會估計指出，如果明天台灣依靠 450,000 名軍人和文職人員的國防力量，中國將不得不部署 120 萬士兵和輔助人員——總作戰力量將是 200 萬——並且它需要數千艘艦船。

這位分析家提醒說，1944 年美國從“30,000 名饑餓的日本士兵”手中奪回台灣的行動提供了比諾曼底登陸的兵力兩倍的行動，即 400,000 名士兵和 4,000 艘船隻。

CSIS 項目主任林邦尼強調，中國國家主席習近平的核心圈子“在非常高的程度上”吸取了烏克蘭戰爭的主要教訓， 這個令人擔憂的教訓

“他的結論是，中國的安全環境已經變得更糟，而且在其鄰國有西方發動代理人戰爭的可能性，這意味着解放軍需要做好更充分的準備。 »

這種情況下，這位專家向他保證，不能確定說，如果台灣在幾年內受到解放軍的攻擊，台灣“在防禦方面會像烏克蘭一樣好。

事實上，北京屆時將致力於填補其在後勤、信息控制、指揮等方面的軍事空白。 »

台灣前參謀總長李喜明上將21日在日經新聞上，為了是否能建立一個像烏克蘭那樣的“領土防禦力量”的問題，他表示對台灣民眾的抵抗解放軍的意志有所質疑，以及中華民國常規軍事手段與中華人民共和國相比存在不可彌補的劣勢。