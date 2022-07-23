中國官方首回應：新冠疫苗致兒童糖尿病是網絡上不負責任的錯誤言論

中國/新冠病毒/糖尿病

中國網絡近期相繼傳出跨省市家長聯名發出的公開信，控訴孩子接種科興生物、北京生物等國產滅活疫苗後罹患第1型糖尿病與白血病，引發社會議論。中國政府今天首度公開回應。

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據中央社今天引述報道稱，中國說接種新冠疫苗不會引發白血病和糖尿病。據中國國務院聯防聯控機制今天針對國產新冠疫苗安全性、有效性舉行新聞發布會上專家在會中強調，接種新冠疫苗不會引起白血病和糖尿病的發生，這些都是網絡上不負責任的錯誤言論。

據中國網直播，解放軍總醫院第五醫學中心感染病醫學部主任、中國科學院院士王福生說，他可以明確的告訴大家，接種新冠疫苗不會引起白血病和糖尿病的發生，也不會像有些網絡訊息所說的影響人體遺傳發育、導致腫瘤轉移擴散、引起抗體依賴性增強（ADE）現象。

王福生說，目前中國接種數量最大的COVID-19滅活疫苗，有充分的安全保障，並得到了國際組織認可。與國內外已上市的、並使用數十年的甲肝疫苗、狂犬病疫苗、脊髓灰質炎疫苗的生產滅活工藝基本相同，至今未見接種這些疫苗與發生白血病或糖尿病有關聯的報導。疫情發生後，中國研發的多款COVID-19疫苗，先後納入世界衛生組織緊急使用清單，已在100多個國家使用，達到了預期的效果，安全性符合國際標準。

王福生還說，臨床監測和統計數據顯示，在新冠疫情發生前後的4年中，糖尿病和白血病的就診人數和住院次數基本一致，無顯著變化，這表明接種COVID-19疫苗不會引起白血病和糖尿病的發生。

他指出，在疫情發生之前2018和2019年，因白血病住院次數佔比分別為0.15%和0.14%；而疫情發生以後的2020和2021兩年，其住院次數佔比均是0.13%。在2018和2019年糖尿病住院次數佔比是2.1%；疫情發生以後的2020和2021兩年，其住院次數佔比在2.2%。

王福生表示，目前中國3至12歲兒童和12至17歲青少年COVID-19疫苗接種率為90至100%，總人數已近2.5億。在這麼大範圍疫苗接種的背景下，“大量的預防接種與某些嚴重疾病的自然發生在時間上偶合是必然的現象”。他說，大家可簡單推算一下，如果COVID-19疫苗真的會引起糖尿病和白血病的發生，那麼由此產生的就診人數和住院人次將出現顯著增長，但是從實際監測和臨床統計數據中，並未看到這種現象。