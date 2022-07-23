中國經濟翻轉下行 年輕人不再揮霍

消費

由於不安與不確定感與日俱增，如今中國Z世代的年輕人拿到月薪不再揮霍，更有不少人先存逾50%月薪，以免遭遇裁員及疫病等突發緊急變故而措手不及。

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中央社轉引香港“南華早報”（SCMP）23日報導，據本周發布的調查顯示，因疫情導致中國經濟翻轉下行，中國年輕世代對於薪水發展行情與職業生涯的前景感到憂心忡忡，以致越來越傾向儲蓄而非花錢大手大腳。

線上科技新聞平台youth36K所做的調查顯示，2200名不滿40歲的受訪者中，僅6.9%稱他們不打算存錢，反之40%的人則是按月儲蓄。

這份於19日公布的調查指出，答覆每月都存錢的受訪者中，29.5%的人按月存月薪的30至50%，27.1%的人存10至30%，另有27.4%的人則是存錢超過50%。

受訪者中將近87%都是介於1987至2012年之間出生的Z世代千禧寶寶，這個族群原本應是中國所謂的消費世代主力，但如今多數寧可精打細算度日。

李明揚（Li Mingyang，音譯）是深圳某家證券公司的儲備幹部，今年才拿到財經專業的碩士學位，存款占他月薪逾30%，並說佔比會隨著調薪增加。

他的儲蓄策略是只放為數不多的現金在銀行生息，其餘則是拿來買可望獲得較高回饋的黃金和壽險產品，並說確實因疫情強化他的憂患意識，如此才能因應突如其來如裁員和疫病的危機，當然還得替買房買車做準備。

25歲在廣州市做銷售的羅珍妮（Jenny Luo，音譯）說，今年3月開始覺得惴惴不安，周遭不少同事和親友突然就被辭職，還有人一夜之間就被裁薪，深怕下一個丟飯碗的就是自己，所以褲帶越勒越緊。

文章說：今年中國高等院校畢業生共1076萬人，打破歷來紀錄，他們投入原本已人浮於事的就業市場後，今年6月16至24歲的年齡層失業率高達19.3%，將近5個就業青年中就有1個沒工作。

youth36kr的調查還顯示，17.5%的受訪者自評他們的財政狀況非常糟糕，47.5%則說勉強可以餬口，僅略高於10%的受訪者說，若突然被裁員，眼下的存款還可以撐一個月，22.4%可撐6個月，18.1%可撐6至12個月。

但存款增不代表投資意願也跟著攀升，中國央行第2季的調查顯示，只有17.9%的受訪者說願意增加投資，比去年同期減少3.7個百分點。

據中國央行最新公布的季度調查，今年第2季，創紀錄達58.3%的民眾說寧願多存點兒，於此同時，中國經濟成長率比去年同期僅增加0.4%。