北京一未婚女性想冷凍卵子 遭法院駁回

中國/婦女/冷凍卵子

一名想要冷凍卵子的中國婦女被北京一家法院駁回，理由是她未婚，因為這種方法在中國只適用於已婚婦女。

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中國法院駁回單身女性音譯為徐藻藻冷凍卵子的請求。法新社今天自北京報道稱，徐藻藻的案件在中國屬於罕見。但隨着近年來婦女權利日益成為熱門話題，中國媒體密切關注這一案件。

卵細胞冷凍的目的是保存生育能力。它包括取出卵子，然後將其冷凍在液氮中，以便以後再受孕。這種方法在傳統上是出於醫學原因，用來幫助生育。然而，隨着人們受教育程度的提高，世界各地越來越多的人為了個人的選擇，推遲生孩子。

法新社說，2018年，30歲的徐藻藻想讓北京一家醫院冷凍她的卵子。當醫院拒絕時，她於第二年採取了法律行動。然而，在中國，只有患有不孕症的已婚夫婦才有機會接受這種手術。北京市朝陽區人民法院在周五公開的一份裁決中說，醫院的拒絕 "不違法"，"不構成對原告權利的侵犯"，原告已被 "駁回"。

據徐藻藻在社交網絡微信上發布的一段視頻中回應說，"我們不能說這是對單身女性生育權利的打擊。但這可能是暫時的小挫折。"徐藻藻計畫上訴。她強調說，"我不會讓該案就這樣結束。"

根據該裁決，醫院說它 "理解 "原告，但必須適用法律。醫院還說，卵子冷凍只提供給不能自然懷孕的婦女，不提供給健康病人。除了與取卵有關的風險外，醫院還指出，晚期懷孕對母親和孩子的風險更大。醫院還強調了單身母親所面臨的困難。

法新社說，近幾十年來，經濟發展將許多中國婦女推向了勞動力市場，她們趨向於晚婚。過了30歲，許多人面臨著來自父母的巨大壓力，要她們結婚生子。