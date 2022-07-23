唐山再現女子被打事件 事件立刻登上微博熱搜第一名 官方急維穩降熱

中國/唐山圍毆女子案

河北唐山市一家燒烤店昨晚又發生疑似女子被打事件，網絡影片迅速流傳，一度登上熱搜榜冠軍，官方啟動維穩急降熱搜。當地警方今天通報稱，是兩幫人馬互毆，導致其中兩名女子受傷。警方通報出爐後，“唐山打架事件8名違法嫌疑人已到案”也立刻登上微博熱搜冠軍，陸媒才跟進報導。

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唐山再現女子被打事件，官方維穩急降熱搜。據中央社今天報道稱，中國6月10日發生唐山打人案，引發舉國公憤後，儘管涉案犯嫌全部被捕，但唐山官警長期被質疑與黑社會勾結，迄今真相未明，4名被打女子事後人間蒸發，其親友也不敢對外發聲。

唐山當局6月12日展開“雷霆風暴”專項行動，大動作進行掃黑後，昨晚卻又傳一家燒烤店發生女子被打事件。

有網友在微博爆料“唐山再現打人事件”。影片顯示，22日晚間，唐山街頭有兩名女子躺在地上哭喊，圍觀民眾議論紛紛，無人上前勸阻。事件立刻登上微博熱搜第一名，又在網絡掀起一陣嘩然。

中國網管當局立刻啟動維穩，“唐山再現打人事件”被降熱搜，理由是“根據相關法律法規和政策，話題頁未予顯示”。

中央社說，但許多大陸網友質疑為何又是唐山，嘲諷當地的雷霆行動這麼快就“過期”，又發生“風暴”。網友們紛紛在微博相關新聞討論串留言，要求儘速公布此前唐山打人案的真相。