德國憲法保護局：未來中國是頭號網絡對手

中國/網絡攻擊

根據德國憲法保護局的說法，特別是在網絡攻擊方面，中國未來可能會給德國帶來比俄羅斯更大的問題。

數字攻擊在安全架構中發揮着越來越重要的作用——尤其是對國家而言。德國憲法保護尤其擔憂中國。根據德國憲法保護局的說法，特別是在網絡攻擊方面，中國未來可能會給德國帶來比俄羅斯更大的問題。

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據《柏林日報》報道，德國聯邦憲​​法保護局局長托馬斯·哈爾登旺 (Thomas Haldenwang) 在周五德國西南廣播電台發表的一個採訪中表示：“從長遠來看，中國希望在許多不同領域成為世界領先的大國。”這不僅涉及商業和技術領域，還涉及政治領域。 “從長遠來看，中國也可能發展成為頭號對手。”

當被問及他的部門如何為這種可能的威脅做準備時，Haldenwang 回答說：“哪裡有火災，哪裡就有消防隊。”

為了成功打擊外國黑客，憲法保護局最近聘請了更多非經典公務員類型的年輕人。這些人是“小熊軟糖嚼不完，可樂一升一升喝”的人。這些“癡迷者”不一定在正常的辦公時間裡工作。

當被問及在大家都抱怨缺乏 IT 專家的情況下，憲法保護局怎麼能招募到合適的員工時，他回答說，在德國憲法保護局可以捍衛民主。此外，這些工作有時比在經濟界更令人興奮。畢竟，在這裡，他們可以與俄羅斯或中國黑客進行較量。