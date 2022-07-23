恆大集團負債纍纍 幾高層才被炒魷魚

中國/恆大

中國負債纍纍的房地產開發商恆大在一次內部調查中發現公司首席執行官和首席財務官有過錯後，立即下令解僱。消息沒有提及恆大抵押用於哪一些第三方的銀行貸款，第三方的貸款結欠，是否與恆大有關聯，是否已經算進恆大的債務。

廣告 繼續瀏覽後續

中國負債纍纍的房地產巨頭恆大解僱數位CEO。法新社說，這些炒魷魚是在資金緊張的恆大為生存而掙紮，並試圖為約3000億美元的債務達成重組協議時發生的。

恆大一直在尋求了解為什麼銀行意外地扣押了恆大物業服務部門即恆大地產服務的134億元（20億美元）銀行存款。該集團在律師和會計師的幫助下啟動了一項內部調查，以澄清這一問題。

根據恆大周五晚間發布的聲明，這些錢被銀行扣押，是因為事實上被用作 "抵押擔保"了，以便 "第三方 "能夠獲得銀行的貸款。據該公司稱，從貸款中獲得的資金又通過第三方轉入了恆大，用於恆大集團的一般運營開銷周轉。

據聲明說，"鑒於這種情況，董事會決定要求相關高管辭職"，包括中國恆大集團首席執行官夏海鈞和首席財務官潘大榮。

該聲明發表在恆大上市的香港證券交易所網站上。

該集團的前執行董事Siu Shawn已被任命為首席執行官。

為了擺脫困境，中國前房地產冠軍恆大近幾個月來一直試圖出售資產並減少在其他公司的持股。

市場正在關注，因為這個曾經擁有20萬名員工的集團的潛在崩潰可能會對經濟產生災難性的後果。

法新社說，中國房地產有過多年的自由放任好日子，房地產開發商嚴重依賴貸款為開發提供資金，現在許多房地產公司陷入困境，因為政府現在要減少對他們的放貸，這就導致了嚴重的房地產資金流動危機。