法新社關注習近平接種了中國疫苗消息

中國/疫苗

中國衛生官員周六宣布，中國的新冠疫苗是安全的，甚至已經為習近平主席這樣的最高領導人接種。中國試圖讓中國人民對中國疫苗的質量放心。法新社說，習近平主席和李克強總理顯然應當屬於中國高層領導人行列。

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就中國新冠疫情，中國證實習近平曾接種疫苗。法新社說，在中國的疫苗接種運動開始一年半之後，中國第一次明確說明共產黨政權領導人的疫苗接種情況。

中國目前每天只登記有幾百個新的陽性病例，而且當局在說服一些中國人，尤其是老年人接種疫苗方面有很大困難。人們對疫情狀況沒有緊迫感，在過去十年發生了幾起醜聞之後，許多人對中國疫苗的質量產生了懷疑。

中國衛生部副部長曾益新星期六說："所有現任共產黨和國家領導人都接種了新冠疫苗，他們都接種了中國生產的疫苗。

法新社說，這類人顯然包括習近平主席和李克強總理。

據中國官員稱，"這表明我們的領導人非常重視新冠疫情的預防和控制，對中國的新冠疫苗非常有信心。"

最廣泛使用的中國疫苗是私營實驗室Sinovac的疫苗和國有醫藥巨頭國藥集團的產品。中國尚未授權在中國境內使用外國疫苗對抗科新冠病毒。中國當局正在努力化解他們認為是由互聯網上的報道所助長的恐懼。