紐時佛里曼專欄：曾樂觀盼中國會有新聞自由 證明錯了

中國/媒體/新聞自由

紐約時報知名專欄作家佛里曼近日發表文章，指自己曾樂觀地希望中國會有新聞自由，但證明錯了，現在新聞流通較10年前封閉得多，媒體要把中國國家主席習近平當成不可能出錯，這令中國付出愈來愈大的代價。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天引述報道稱，曾3度獲得普立茲獎的佛里曼（Thomas Friedman），21日以“我曾經樂觀看待中國的審查制度，我錯了”為題在紐約時報發表文章，提出上述看法。

佛里曼表示，自1995年成為專欄作家以來，其中一個他一直在思考的重要問題，就是中國是否、何時以及會以多快的速度開放其訊息生態系統，允許來自中國內外未經審查的新聞更自由地流動。

他承認自己對此太樂觀。他說，不知道自己當初太樂觀是因為：一、對中國高科技經濟發展下一些必要且不可避免的事情過早樂觀，二、對中國威權政治結構下極不可能的事情完全不了解，三、希望中國做一些必要但不可能的事。他說，如果是第三個可能性，這樣對中國新聞自由流動就絕望了。

佛里曼說，自己在1990年代和2000年代到中國，感到商業新聞似乎比政治新聞自由得多，那時候有關中國政治的一些最有趣、最準確的提示，往往首先在中國的商業報刊，或最開放的地區報紙刊登。例如廣州的“南方周末”是21世紀初中國最大膽的報紙之一，經常反映弱勢群體、抗議者和上訪者面對的問題等，讀者包括中國政府和廣泛的民眾。他在1999年出版的書中，曾認為中國將擁有一個自由的媒體，但可惜現在中國的訊息流動較10年封閉得多。

佛里曼說，2013年習近平成為中共總書記的幾個月後，新聞流通的狀況開始逆轉，“南方周末”報道真相的聲音也被政府審查人員和宣傳衛士粉碎了。

習近平和中國共產黨正在重申，西方的新聞自由不是有效融入全球經濟或主導21世紀最先進產業的先決條件。據佛里曼最後說，有自由及獨立新聞才有真理，有真理才有信任，國與國之間才能合作。