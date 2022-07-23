美國國防部遭指擔心中國會擊落佩洛西訪台專機？

美國/佩洛西/台灣/中國

外傳美國聯邦眾議院議長佩洛西計畫8月訪問台灣。華爾街日報22日評論指出，美國總統拜登突然出現在媒體前時，“常有個製造麻煩的習慣”。佩洛西在每周例行記者會上被問及拜登的說法。佩洛西表示，她認為拜登的意思是“軍方或許擔憂飛機會遭中方擊落之類的。我並不確切知道，我沒看到，我沒聽到”。裴洛西說，“我不曾從總統那裡聽說”。中央社稱，華爾街日報這篇評論文挖苦地用了“哎呀”（Yikes）寫道：“五角大樓會擔心中國可能把載着美國總統接班順位排第3的飛機擊落？”

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據華爾街日報稱，拜登徒增佩洛西訪台困難度。華爾街日報22日評論指出，美國總統拜登突然出現在媒體前時，“常有個製造麻煩的習慣”。關於聯邦眾議院議長裴洛西尚未確定的訪台行程，拜登讓裴洛西很難為。“華爾街日報”（WSJ）這篇評論指出，佩洛西尚未確認下個月是否出訪台灣，但相關消息在這周先行被泄露，外界得知她已邀請其他國會議員同行。

中國對此消息反應一如往常憤怒。一名記者20日詢問拜登對此事的意見時，拜登回答，“軍方”表態佩洛西訪台“此刻不是個好主意”。拜登對此沒有詳述，以至於不祥的暗示導致懸而未決。

佩洛西在每周例行記者會上被問及拜登的說法。裴洛西表示，她認為拜登的意思是“軍方或許擔憂飛機會遭中方擊落之類的。我並不確切知道，我沒看到，我沒聽到”。佩洛西說，“我不曾從總統那裡聽說”。在美國政治權力接班順位中，聯邦眾院議長排名第3，僅在副總統之後。

中國外交部發言人趙立堅19日警告，關於佩洛西台灣之行將對美中關係“產生嚴重的負面影響”，中國將“採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權和領土完整”。評論文指出，或許是拜登對此事表態後、中國感受到美國的軟弱，中國外交部發言人汪文斌21日升級談話，“如果美方一意孤行，中方必將採取有力措施予以堅決應對和反制，我們說到做到”。

評論說，佩洛西若訪台成行，別具象徵意義，她將成為25年來首位訪問台灣的眾議院議長。對於聲援台灣民主是個強而有用的訊息，“留在美國的決定看來會像是屈服於中國的壓力而退卻不成行”。該評論指出，如果中國霸凌威脅得逞，美國在亞太地區的盟友怎麼看美國？如果中國可以阻止美國高官訪台，美國將如何堅決地捍衛台灣免於戰爭？

華爾街日報該評論分析，中國不大可能阻撓裴洛西的專機，若然，風險將升級為戰爭。然而公眾輿論的紛擾，把佩洛西訪台和中國要挽回面子混為一談的機率提高。中國可能會採取其他行動報復美國或台灣。

該評論結語，佩洛西現在幾乎得出訪台灣了，希望一切平安。並說，白宮的幕僚應該有所準備，好讓拜登不要脫稿演出。