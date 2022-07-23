IMF總裁稱將大幅下調中國經濟預期

中國/國際貨幣基金組織

國際貨幣基金會即將發布世界經濟增長率展望。國際貨幣基金組織（IMF）總裁克里斯塔利娜·格奧爾基耶娃於日前接受日本經濟新聞和東京電視台的聯合採訪，稱由於歷史性通貨膨脹等影響，“世界經濟的衰退風險正在加強”，並稱將大幅下調中國經濟預期。

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據日本經濟新聞報道稱，國際貨幣基金組織（IMF）總裁克里斯塔利娜·格奧爾基耶娃於7月20日接受日本經濟新聞和東京電視台的聯合採訪，稱由於歷史性通貨膨脹等影響，“世界經濟的衰退風險正在加強”，表示與4月相比將下調7月26日發布的世界經濟增長率展望。各國將在應對通貨膨脹的同時顧及經濟，但由於美歐與俄羅斯的對立，合作難以展開。世界經濟正在面臨顯着的風險。

IMF每個季度公布世界經濟展望。針對截至4月的2022年實際增長率展望表示，全球將為3.6％，相比上年的6.1％大幅放緩。如果7月進行下調，將是繼2022年1月和4月之後連續3次下調。

格奧爾基耶娃將全球通貨膨脹率上升以及隨之而來的快速貨幣緊縮列為下調的理由。此外，美元升值導致的美元計價債務的償還負擔加重和中國經濟減速也成為世界經濟的沉重負擔。

據該報道，關於中國，格奧爾基耶娃說“增長率將再次大幅下調”，表示出除了疫情擴大帶來的封城之外，房地產市場的低迷也將拖後腿的看法。