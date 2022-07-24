中國成功發射“問天”空間站模塊 考驗遙控對接

中國/太空開發/“問天”

中國今天向太空發射了正在建造的中國空間站三個模塊中的第二個模塊，法新社說，這是完成安裝中國空間站關鍵的一步。升空火箭所載的模塊里，沒有宇航員護送，完全遙控，這一對接操作，對已在天宮中的中國宇航員來說是一個挑戰，因為它需要連續的、高精度的操作，無誤指揮機械臂。

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據法新社報道稱，中國發射了一個新的空間站模塊。命名為“問天”空間站模塊重約20噸，模塊沒有宇航員，由長征5B火箭於今天下午2點22分（格林尼治標準時間6點22分）從熱帶島嶼海南（南部）的文昌發射中心推進升空。

一刻鐘後，中國負責載人飛行的航天局（CMSA）的一名官員宣布發射 "成功"。

實驗艙模塊長近18米，直徑4.2米，將與天河號對接。天河號是空間站的第一個模塊，自2021年4月以來一直在軌道上運行。

該報道採訪美國哈佛-史密森天體物理學中心的天文學家喬納森-麥克道爾稱，“這是中國第一次需要將如此龐大的飛行器對接在一起，而且這是一個微妙的操作。而且，2022年稍晚，中國還應當發射一個新的實驗室模塊。” 麥克道爾說，“最終，中國空間站的能力才大大增強，有足夠的空間和動力來進行更多的科學實驗。”

問天配備了三個睡眠區、一個廁所和一個廚房，還有一個備份控制台，計畫在空間站發生故障時負責技術控制。

問天也有科學實驗的空間，包括一個氣閘，將成為太空站串行的首選通道。

法新社說，中國空間站被命名為天宮，但也以其英文縮寫CSS（ "中國空間站"）而聞名，該空間站應在今年年底前全面運行。在本周末的問天升空之後，目前在空間站的神舟14號升空的三名宇航員將在10月迎接第三個也是最後一個艙位模塊即“夢天”。

然後，該空間站將具有它的最終的T形外貌。 中國空間站的大小將與已停用的俄羅斯即蘇聯和平號站相似。預計它的壽命至少為10年，也可能為15年。

據專門研究中國太空計畫的Go Taikonauts.com網站的分析師音譯為陳嵐說："屆時，中國空間站將在短短一年半的時間內完成太空站建設，這是歷史上模塊化空間站的最快速度。因為相比之下，俄羅斯和平號和美國國際空間站的建造分別花了10年和12年。"

天宮太空站完成建模也將使中國首次在太空軌道上實現人員交接。這次宇航員交班預計在12月進行，屆時目前在空間站的神舟14號宇航員將為神舟15號的宇航員讓位。期間，天宮太空站將接待多達六名宇航員數天。

據法新社說，中國是“被動”建立自己的空間站，因為美國拒絕讓中國人參與國際空間站。

幾十年來，中國一直在為自己的空間計畫投資數十億歐元。中國在2003年將第一位中國宇航員送入太空。2019年初，中國在月球的遠方發射着陸了一個航天器，這也是一個世界第一。2020年，該月球探測器帶回了月球樣品。與此同時中國並最終確定了北鬥衛星導航系統，成為美國GPS的競爭對手。

2021年，中國還向火星發射了一個小型機器人，中國並計畫在2030年前將人送上月球。