中國留學生抗議迪奧侵權 被反嗆“裙子大於人權”

中國/法國/人權

數十名在法國的中國留學生7月23日下午在巴黎繁華的香榭麗舍大街的迪奧專賣店附近舉牌抗議，示威者抗議迪奧推出的一款最新的裙子款式挪用了中國傳統服裝的設計，但卻並未標明設計取材於中國傳統服裝。去年年底因陳漫宣傳照飄“陰間風”而陷入“辱華”風波的迪奧Dior今次再陷“抄襲”風波。

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此次活動的組織之一，一位女留學生向記者介紹說：“我們平時特別喜歡中國的傳統漢服，最近一位網友發現迪奧的一款最新的裙子的款式與中國傳統的馬面裙十分類似，但是，迪奧在韓國推出這個款式時卻並沒有說它來自中國文化，而且說它來自韓國，所以我們就非常生氣，我們在國內網絡發起了抗議活動，引發了很大的反響，但是，在國外大家似乎都不知道這件事！而且我們發現迪奧挪用他國文化並非首次，之前他們也挪用了羅馬尼亞的一個服裝款式，但是，因為羅馬尼亞人無力抗議，迪奧也沒有出來道歉，但是，我們中國人就不可以，我們熱愛自己的文化，這種款式的裙子叫做馬面裙，也被稱為是馬面褶裙，最早出現於宋朝，它的特點是兩邊都打褶，是對稱的，中間不縫合，是為了方便騎馬，在中國古代一直到明朝都十分流行，而迪奧卻說這是他們自己的原創作品。其實如果迪奧承認裙子的款式來自中國，那麼我們只會表示歡迎。“

法廣致函迪奧公關部門，尚未獲得回應。

就在中國留學生示威抗議的同時，也有捍衛中國人權的活動人士在現場舉牌抗議，舉着“裙子事小，人權事大”，以及“人權不可或缺”等標語，抗議北京在新疆以及西藏的鎮壓活動，有示威者呼籲中國政府尊重維吾爾族人，尊重藏人的文化。

中國留法學生香街示威抗議迪奧挪用中國文化 被質疑“裙子大於人權” © 法廣

迪奧抄襲中國傳統服裝一事雖然在中國國內網絡激起反響，但法國網民對此卻不以為然，有網民調侃說，中國人總算知道抄襲別人不好了，算是一大進步。

更有細心的網民發現迪奧的推特帳號下的中文評論都是照抄的統一格式，就此評論說，中國人的憤怒似乎並不太發自內心！

中國網民遭迪奧推特帳號下留下統一格式的評論 © 網絡

法國漢學家白夏向法廣表示，就他本人而言，他支持文化挪用！

世界維吾爾大會發言人迪利夏提向法廣表示：“法國政府應該高度重視中國利用民主價值扶持和操縱所謂華人社團和留學生來完成中國政府不直接介入但又能獲得中國所需的政治目的的行動。中國在消滅維吾爾民族的文化和傳統生活方式包括民族身份認同 的同時，卻煽動有中國扶持的所謂華人社團和留學生，要求尊重中國的文化。“