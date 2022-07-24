德國ALDI超市計畫在中國大力擴張

Aldi Süd

據德國《商報》報道，德國阿爾迪-南德公司已經在全球範圍內開展業務，但在中國的擴張才剛剛開始。但這種情況即將得到改變。這家在德國家喻戶曉的食品超市希望在中國大力發展，首先在上海，然後在長江三角洲和其他地方增開數百家商店。

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食品雜貨店Aldi Süd正計畫在中國開設數百家新店。阿爾迪中國部負責人羅曼-拉辛格（Roman Rasinger）告訴德國《商報》：“中國現在和將來都是所有領域中最令人感興趣的市場之一，中產階級規模的迅速擴大導致了食品市場的巨大潛力。”到目前為止，阿爾迪公司只在上海出現。根據該公司的網站，它在那裡經營22家商店。阿爾迪在中國的名稱為奧樂齊。

拉辛格告訴該報，擁有2500萬居民的上海和超過1億居民的長江三角洲是阿爾迪公司 "目前的優先事項"。三年前，阿爾迪在上海開設了第一家自己的商店。報道稱，現在該零售商已經在新市場獲得了很多經驗，可以加快進一步的擴張。僅就上海而言，拉辛格認為有可能出現三位數的店鋪。

但阿爾迪的計畫已經超出了上海這個範圍。長江三角洲還有多個擁有數百萬居民的城市，如杭州和南京。拉辛格說：“目前正在評估下一步去哪個城市。”阿爾迪在填補 “供應地圖上的空白點”方面具有巨大潛力。

與德國不同，阿爾迪在中國的部分業務是通過電子商務和送貨服務完成的。阿爾迪-南德公司沒有提供在中國的營業額數字。但據市場研究公司WGSN估計，今年這家廉價食品雜貨店在中國應該已經取得了8000萬美元（7830萬歐元）的營業額。

根據公司網站，阿爾迪-南德公司（Aldi Süd）在全球10個國家經營着幾千家商店，其中美國的商店最多，有2150家。該公司還在英國進行擴張，在那裡現有960家商店。在澳大利亞大約有580家。 在擴張時，兄弟公司阿爾迪-南德公司和阿爾迪-北德公司（Aldi Nord）走的是不同的道路。迄今為止，後者只在歐洲進行了擴張，在葡萄牙、西班牙、法國、比荷盧國家、丹麥和波蘭都有分店。德國競爭對手Lidl在許多國家也很活躍，在幾乎所有的歐洲國家以及美國和中國香港都開設了商店。

《商報》認為，在上海剛剛解封中國清零政策仍在繼續的情況下，阿爾迪在中國的擴張有不少風險。今年春天上海封城也給Aldi Süd帶來很大負擔。員工組織了集體送貨，得以為整個社區提供商店供應的貨品。但開設新分店的計畫當時不得不叫停，所有建設工作也都被中斷。 但現在擴張又在全速進行。

中國市場已經無情地粉碎了一些德國重量級企業在中國站穩腳跟的企圖。但如果阿爾迪能取得成功，該公司可以在中國市場為未來在德國的業務學到很多東西。