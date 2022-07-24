憂中國擊落 佩洛西如果訪台傳美軍釀派軍機航母護航

美國/中國/台灣/佩洛西訪台

美國眾議院議長佩洛西可能訪問台灣，華郵專欄作家羅金錶示，美軍考慮調動航艦或戰機支援，但這麼做可能被中國視為挑釁，然而佩洛西若延後訪台，恐將使中國認為威脅奏效。

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中央社今天引述美國華郵專欄作家稱，佩洛西若訪台，美軍考慮派戰機航艦護航。

英國“金融時報”（Financial Times）日前透露美國國會眾議院主席佩洛西（Nancy Pelosi）可能8月訪台，這將是她亞洲訪問行程的一環，中國已向美國拜登（Joe Biden）政府私下發出不假辭色、前所未有的強硬警告，甚至揚言不排除以軍事手段回應。拜登20日指出，軍方認為佩洛西訪台“現在不是個好主意”。在台灣方面，外交部表示未接獲相關訊息。佩洛西21日則說，基於安全考量，她從不談自己的出訪計畫，但她也表示，展現對台灣的支持很重要。

“華盛頓郵報”（The Washington Post）專欄作家羅金（Jose Rogin）在今天刊出的文章中表示，佩洛西當然有權訪台、釋出強烈支持台灣民主的訊號，北京無權干涉，但拜登團隊無法忽視相關風險。中共打算今年11月賦予國家主席習近平第3任期，拜登政府官員認為在那之前的這段時間風險尤其高。然而羅金同時指出，佩洛西雖尚未對外公布將訪台，但她若確實在此刻延後行程，北京可能認定自己的高壓策略奏效，美國“不能讓中國認為每次有國會訪團希望訪台，都握有否決權”。

中國向來會在美國國會代表團造訪台灣時表達不滿，但拜登政府官員告訴羅金，他們現在特別有理由擔心。官員們說，中國可能正在規畫破壞穩定的回應措施，而他們並不知道北京確切會怎麼做。一名中國國營媒體評論人則暗示，中國空軍可能派機攔截佩洛西，這麼一來美中可能攤牌。

羅金指出，佩洛西依正常程序將搭乘軍機，美軍正在規畫保護佩洛西代表團的選項，目前考量的措施包括調動航空母艦或派遣戰機給予密切空中支援，但這樣做“可能被中方誤解為挑釁，而非防禦措施”。

白宮不能公開表態希望佩洛西延後行程，因為拜登會被抨擊在台灣議題上示弱。拜登團隊整體表現出堅定挺台的姿態，包括在軍售、軍事訓練、外交參與等方面，以及美國海軍持續在台海巡航等。

羅金寫道，台灣也面臨風險，因為中國不滿可能使台灣首當其衝，但佩洛西可能不願延後計畫，希望維護立法機關自主性，避免挨批屈服於中國霸凌。羅金認為，最好的狀況就是佩洛西和拜登團隊找到妥協之道，譬如佩洛西如延後行程，可由其他議員代為出訪，並承諾將在幾個月內訪台，藉此挽回顏面，同時確保不會首創惡例。

但羅金強調，民主國家的人民與代表可以隨時造訪其他民主國家，而不必遭受鄰近獨裁政體懲罰，若佩洛西仍將於下月訪台，美國政府和北京都得接受。