法新社發問：對中國房地產危機世界應該擔心嗎？

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中國的房地產業正處於危機之中，而且危機可能蔓延到世界其他地方。法新社今天發文關注恆大這個淪陷危機已經有許多個月的中國房地產巨商。

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法新社先問，中國的房地產業有多大？回答稱是巨大的。從最廣泛的意義上講，房地產約佔中國GDP的四分之一。中國1998年的住房改革創造了一個真正的房地產市場，在社會規範的推動下，導致了房地產行業的飛速發展，而且在中國購買房產往往是結婚的先決條件。

銀行通過向開發商和買家提供貸款為這一狂熱提供了資金。根據澳新銀行最近的一份報告，即使在今天，房地產貸款仍佔中國銀行系統未償貸款的近20%。

在中國，大多數開發商以預售的方式出售房屋，即在施工開始前購售房產。因此，據財經新聞社彭博社報道，中國有2.25億平方米的住房基建有待完成建築。

危機從何而來？據法新社說，開發商的繁榮伴隨着房價的飆升。長期以來，這一直是中國政府關注的問題，因為許多中國人不再有能力擁有住房。開發商大量負債，對中國的經濟和金融系統構成了風險，這也是中國當局的主要關切。

為了減少房地產產業負債，中國政府在2021年收緊了開發商獲得信貸的條件，這使得已經負債的集團的融資來源枯竭了。隨之而來的是一波違約潮，特別是中國前第一大房地產公司恆大的違約，恆大被大約3000億美元的可怕債務掐住了脖子。

對新冠病毒疫情的不確定性，正在拖累中國家庭收入，這也使民眾不敢購買房產，此一惡性循環進一步加劇了危機。

那麼中國買家是如何反應的？

2021年9月，恆大危機爆發引發了該集團深圳（中國南部）總部外有擔憂的買家集體抗議。但在今年6月，出現了一種新的抗議形式：中國買家罷付償還住房每月貸款。面對施工延誤，在施工前購買房屋的業主宣布，他們將停止所有付款，直到施工恢復交付住房。

在一個月內，這種罷付已經蔓延到中國50個城市的300多個住房建築項目。

那麼世界應該擔心嗎？據法新社說，中國是世界第二大經濟體。有分析師說，鑒於中國與世界其他國家的相互聯繫，房地產危機對中國金融系統的任何傳染都會產生國際影響。據惠譽評級警告說：“如果違約成倍增加，可能會出現重大和嚴重的經濟和社會後果。”

早在5月，美國央行（Fed）就估計，中國房地產危機的惡化可能會對中國的金融系統產生影響。而美聯儲說，在這種情況下，危機將對世界貿易產生影響。

有什麼解決方案？

法新社引據分析人士稱，為房地產制定救援計畫是不可能的。日本瑞穗銀行的分析師Ken Cheung說，這樣的救助會產生 "將所有風險放在銀行業或政府身上 "的反作用。這可能會產生與預期相反的效果。他認為，預購房產所有者和開發商看到有國家干預，就會想方設法推卸責任，都停止付款。

據美國投資銀行Jefferies的分析師Chen Shujin說，但是地方政府、開發商和房主可以在個案的基礎上就利息減免或推遲付款進行談判。