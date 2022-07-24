滙豐子公司成立黨委 有指強逼外資內資化開端

中國/滙豐/成立黨委

英國媒體披露滙豐控股允許在深圳前海的子公司設立中共黨委，學者分析滙豐願意配合設立之舉，開啟了中共強逼外資內資化的第一步。

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據中央社今天引述報道稱，英國金融時報（Financial Times）21日指，滙豐前海證券的主要控股股東為滙豐銀行，近期成立了一個中共委員會，成為第一家允許在中國投資子公司設立共產黨委員會的外資銀行。

根據港媒明報說，滙豐回復表示，在中國經營的私人企業，中共黨員員工設立基層黨組織是普遍情況，不影響該公司的業務方針和日常營運。

自由亞洲電台22日指，目前高盛、瑞信和摩根士丹利等在中國有經營投行的公司，只有滙豐控股開設黨委。該報道引述外資銀行的主管表示，公司與中國證監有共識不需要設立黨委，之前在這方面也沒有受到壓力，但如今擔心在滙豐設立黨委後，相關壓力會增加。

中國經濟學者司令受訪表示，中共慣用手法是透過在機構設立黨委去控制，包括人事任免等，因此滙豐前海子公司未來經營策略調整前需事先與黨委溝通，黨委變成了太上皇的角色。

另一位經濟評論員利世民受訪分析，如果在20、30年前，相信滙豐會用另外一個方法處理，應會把這間子公司賣給深圳市政府，說如果有這樣的要求（設立黨委）就不如不做這生意，把滙豐的中立地位保存下來。但現在看來，滙豐覺得他們與中國關係密切的價值會更大。所以他們已選擇了中國。

據該報道，就滙豐與成立黨委議題，美國之音23日訪問紐約律師郭榮鏗，表示中國透過在公司中建立黨組織來增加對這些金融機構的控制和影響，一開始只是觀察和默默地收集這些金融機構內部的數據，但隨着這些公司更深入地進入中國金融市場，黨組織將增強其影響力和控制力，並最終接管決策權。