真有中國地方政府缺錢發不出工資？瀋陽白衣人傳罷工

中國/地方財政惡化

中國瀋陽市近日多個核酸檢測點停止檢測，因為多名暱稱“大白”的採樣員被拖欠數月工資憤而罷工。消息傳出後，當地衛健局人員稱，應是財政部門轉錢晚了幾天，22日已撥款給外包公司。

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中國地方財政今年因新冠病毒疫情迅速惡化，龐大的常態化核酸檢測費用，更把多地壓得喘不過氣，就連身處第一線，每天穿着白色防護衣辛苦工作的採樣員也受害。據中央社今天報道稱，瀋陽市府發不出錢拖欠數月薪，有PCR采檢員罷工。

據中國網絡社群訊息，遼寧省瀋陽市20日傳出多個核酸檢測點停止檢測，原因是大白罷工了。多張照片顯示，多個檢測點窗口貼出“因拖欠工資，罷工停台”公告，檢測點裡面已無工作人員。

多名大白透過網絡社群爆料後，還被領導約談，要求刪除影片與貼文。網友聞訊後大表驚訝，“連大白工資都拖欠”；許多人痛批官方“不發工資又不讓發布訊息”。

據自由亞洲電台引述熟悉疫情檢測程序及後台操作的媒體人李先生21日說，核酸檢測員被停發工資，有多個原因：“我個人認為，國家級的核酸檢測這一方面，國家會給檢測企業補貼，地方政府承擔一部分。但是有些地方政府搞所謂核酸檢測擴大化，這種地方性核酸檢測國家不提供補貼，導致這一部分‘大白’發不出工資。”李先生說：“還有一個問題就是，政府給的補貼費用被地方政府官員貪污了。這種情況也多。”