佩洛西訪台計畫 北京威脅升級 拜登政府猶疑

中國-美國-台灣

中南海進入20大前的北戴河時刻，北京針對美國眾議院議長佩洛西可能訪台的威脅進一步升級。中國外交部發言人趙立堅25日甚至稱：“正嚴陣以待”。拜登政府沒有對北京的威脅掉以輕心，正在評估此行可能引發的風險。

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北京的發言人趙立堅並沒有說出“嚴陣以待”指的是什麼？不過，法新社引述 喬治-華盛頓大學的羅伯特-薩特分析：拜登面臨著 "一個真正的問題，因為如果他退縮，如果他試圖勸阻南希-佩洛西去台灣，他將顯得軟弱，向中國的壓力屈服”。"但這次訪問後果可能會很嚴重”。中國領導人 "可能認為，如果佩洛西真的抵達台北，他們必須採取強烈的舉措。特別是在中共黨代會之前。"

英國《金融時報》星期六報道說，中國對美國眾議院議長佩洛西可能在8月份訪問台灣向拜登政府提出明確的私下警告。這些警告比過去任何時候都更加強硬。中方甚至私下暗示可能採取軍事行動回應，包括試圖阻攔佩洛西專機降落台灣或攔截美方軍機等。

北京這是以最大程度的威脅迫使佩洛西止步，還是在做不惜破釜沉舟的最壞打算？各方輿論紛紛。美國有線電視網CNN引述中國人民大學國際關係學院教授時殷紅稱，“中國將以前所未有的反制措施回應，這將是台海危機以來最強烈的回應”。

『華盛頓郵報』之前有消息稱，佩洛西訪台，美軍或調動航艦或戰機護航。時殷紅稱，“如果佩洛西的訪問成行，美國必然將做軍事準備，迎接中國可能祭出的軍事回應，中美情勢將非常緊張。”

可以參照的是1997年美國眾議院議長金里奇訪台，當時中方的反應被指僅限於外交辭令。不過，CNN引述專家的話說，25年後中國經濟及軍力劇增，統治中國的習近平政權是一個完全不同的政權。習近平也明確表示，不會再容忍任何中方視為對其利益的輕視或挑戰。但是，對習近平而言，在中共20大前挑起軍事衝突並不是好時機。因為他面臨包括經濟危機在內的多重危機。

時殷紅也認為：“除非事態在出乎意料情況下失控，否則美中間不可能發生軍事衝突。”不過，華爾街日報周一在題為『佩洛西訪台計畫讓中美兩邊亂了方寸』一文中援引一些官員和台灣專家稱，中國領導人習近平正在籌畫著今年秋季的一次重要政治會議上打破常規，尋求第三個任期，繼續擔任共產黨總書記，在台灣問題這樣的根本性問題上，他不能給人以被美國嚇倒的印象，讓批評者抓住話柄。

專家們至少有一個共識，如果佩洛西訪台成行，美中局勢將更加緊張。CNN引述消息說，拜登政府官員私下表示，擔心中國可能謀求對台灣宣布禁飛區來阻止此行。如果發生這種情況，美方是否有準備打破中方禁令？而中方，在美方一旦破禁的情形下，中方會否採取反擊。

美國總統拜登20日被問及此事時甚至表示，軍方認為佩洛西訪台“現在不是個好主意”。拜登準備可能在本周與習近平通話，華爾街日報援引分析說，如果佩洛西成行，有可能打亂美中兩國政府在多年緊張局勢惡化後為穩定關係所做的試探性努力。法新社報道說，拜登政府擔心跨越北京準備容忍的界限。

那麼，面對這一前景，佩洛西訪台能否成行？金融時報25日援引數名台灣的國安相關人士說法表示，台灣面臨兩個風險：北京因為佩洛西訪台而“懲戒”台灣，或者華盛頓取消佩洛西訪台，等於讓北京對台美關係擁有了話語權。報道援引分析稱，美國白宮反對佩洛西訪台，相關爭議讓台灣擔憂台灣安全被進一步侵蝕，讓北京得寸進尺益發大膽，並在國際間引發寒蟬效應。

美國共和黨重量級人物則力挺佩洛西訪台，前議長金里奇表示，“共產黨統治的中國不能支配議長的旅行”，前美國國務卿蓬佩奧並且表示願意跟佩洛西一道去台灣。稍早些時候，共和黨眾議員蒂凡尼和佩里聯名致函佩洛西，呼籲佩洛西不要理會北京及拜登的反對意見，按原計畫訪台。