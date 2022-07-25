拜登表示可能本周與習近平通話

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美國總統拜登確診感染新冠病毒進入第5天，身體狀況恢復良好。拜登的醫生歐康納周一表示，拜登的癥狀"幾乎已完全消除"。拜登周一表示他可能本周與中國國家主席習近平通話；拜登並表示美國經濟不會出現衰退。

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法新社報道，拜登的醫生歐康納（Kevin O'Connor）周一在一份簡報中例行更新拜登的病況。他表示，經過4天抗病毒處方藥Paxlovid治療，"拜登癥狀幾乎已完全消除"，目前除了還有些許鼻塞及輕微聲音沙啞情況外，脈搏、血壓、呼吸速率及體溫都正常，血氧飽和度良好，肺部仍維持"清潔"。

歐康納指出，拜登對治療反應良好，沒有出現呼吸急促情況，之後會持續接受Paxlovid療程，並繼續服用低劑量阿司匹林。

由於拜登感染的Omicron亞型變異株BA.5傳染力特別高，歐康納說，拜登會持續依照美國疾病管制暨預防中心（CDC）規定居家隔離。

另據法新社消息，美國總統拜登周一表示，他可能在本周與中國國家主席習近平通話，現在還在等待確認。

由於美國眾議院議長佩洛西可能訪問台灣，引起美中關係緊張，拜登被記者問及是否仍計畫與習近平通話，拜登回答說，“這正是我的預期，我會在安排好以後告知媒體。”

確診感染新冠病毒的拜登正在白宮隔離，他透過視像出席一項經濟會議。他預料與習近平的通話本周舉行。

拜登並就美國經濟狀況表示，美國不會出現衰退。本周即將公布的美國經濟增長數據可能顯示，美國的經濟連續第二個季度出現衰退。拜登引述美國良好的就業數據表示，“我認為美國經濟不會出現衰退”。