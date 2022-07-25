澤連斯基呼籲歐洲加強對俄制裁應對“天然氣戰爭”

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烏克蘭總統澤連斯基周一呼籲歐洲加強對俄羅斯的制裁以報復莫斯科發起的“天然氣之戰”。烏克蘭希望在聯合國斡旋下將於本周進行第一批糧食運輸。

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法新社報道，俄羅斯天然氣工業股份公司表示，由於"維修工作"，將再次大幅削減向歐盟供應天然氣。俄氣表示，北溪一號管道另一台渦輪機停止運作，每天天然氣產量將減至20%，即目前的供應水平減少一半。

烏克蘭總統澤連斯基周一在視頻談話中表示，“我們今天聽到了(俄羅斯）對歐洲發出的新的天然氣威脅，這是俄羅斯向歐洲發動的一場公開的"天然氣戰爭"。澤連斯基說，"他們(俄羅斯）不會在乎人民將遭受什麼苦難：無論是由於港口封閉造成的饑荒，還是佔領下人民的饑寒交迫，這些僅是恐怖的不同形式。

澤連斯基說，所以歐洲必須反擊，歐洲應加大制裁的力度，而不是考慮讓停頓的渦輪機恢復運作。

歐盟指責俄羅斯將能源用作武器報復歐盟對俄採取的制裁措施。歐盟委員會敦促成員國下月起到明年3月底，把天然氣用量減少至少15%，應對俄羅斯供氣減少。

另外，烏克蘭曾表示，希望根據聯合國促成的旨在緩解全球糧食短缺協議，本周恢復其黑海港口的糧食出口。

烏克蘭政府高級官員周一在新聞發布會上表示，他們希望該協議下的第一批糧食將於本周從切爾諾莫斯克港發貨，並且可以在兩周內從該協議所涵蓋的所有港口發貨。

烏克蘭基礎設施部部長庫布拉科夫（Oleksander Kubrakov）表示，根據周五達成的協議，對糧食出口量沒有限制，該協議還允許出口和進口化肥。

烏克蘭基礎設施副部長尤里·瓦休科夫表示，“我們相信，在接下來的24小時內，我們將準備好恢復港口的出口，首先是切爾諾莫斯克港，然後是敖德薩和皮夫登尼港。”

而俄羅斯外交部長拉夫羅夫周一表示，在基輔和莫斯科上周達成解除封鎖的協議後，烏克蘭黑海港口的糧食出口沒有障礙。

拉夫羅夫周一發表講話說，俄羅斯周六對烏克蘭主要港口敖德薩進行的導彈襲擊針對的是軍事基礎設施。

拉夫羅夫在新聞發布會上表示，俄羅斯簽署的糧食協議中沒有任何內容可以防止其繼續攻擊烏克蘭的軍事基礎設施。