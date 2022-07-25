熱浪襲擊，數千萬中國人被呼籲要待在家裡

中國/酷暑

法新社周一從北京發出的報道表示，由於熱浪的襲擊，中國的好幾個城市周一進入紅色警戒狀態，數千萬人被告知要待在家裡。

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近幾個月以來，地球上的不同地方都受到極端熱浪的影響，有時甚至是致命的。7月份西歐遭遇的熱浪和3到4月份時印度遭遇的熱浪就是如此。

科學家們說，氣候的變化使熱浪酷暑更加頻繁，預計未來幾年，氣溫會繼續上升，因此熱浪和酷暑現象應該會加劇。

中國也不例外：上海最近以40.9°C的高溫打破了149年來的高溫記錄，上周末，浙江和福建兩省的氣溫則超過了41°C，打破了這兩個省份的歷史記錄。

法新社指出，根據中國傳統農曆，周六標誌着一年中最熱的日子的開始，但是這個夏天的溫度之高似乎超出了所有人的預計。

中國國家氣象局宣布，主要在中國東南部和西北部的、位於紅色警戒區的居民要“停止一切戶外活動”並要“特別注意預防火災”。

熱浪給中國的電力系統造成壓力，因為居民和企業都更多地使用空調。根據能源貿易出版物Sxcoal，中國最大的幾個發電廠都在7月中旬打破了產能記錄。

一些省份的地方當局已決定關閉路燈，並在高峰時段向企業收取更貴的電費。