緬甸軍政權處決四名民主活動人士 歐美及聯合國同聲譴責

緬甸/人權/政治

緬甸軍政府處決四名民主活動人士，其中包括諾貝爾和平獎獲得者昂山素季的親密盟友，引起歐美及聯合國的同聲譴責。美國國務卿布林肯譴責緬甸軍政府的暴行"完全無視人權法治"，目的是消除民主；歐盟嚴詞譴責緬甸軍政權"公然侵犯人權"行徑；聯合國人權高專指：這是緬甸數十年來第一次進行處決，是對生命權、人身自由和安全以及公平審判保障的殘酷侵犯。

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緬甸軍方周一處決了4名民主活動人士，其中包括前全國民主聯盟議員樸澤亞陶（Phyo Zeya Thaw）、民主活動家覺敏友（Kyaw Min Yu，人稱Ko Jimmy），以及拉妙昂（Hla Myo Aung）和昂圖拉祖（Aung Thura Zaw）。

法新社消息，美國國務卿布林肯周一在一份公告中譴責緬甸軍政府處決四名囚犯，目的是消除民主，布林肯表示他相信軍政權此舉不會阻止緬甸的民主進程，以及緬甸人民的勇氣和決心。布林肯表示，緬甸軍政權的暴力行徑表明該政權完全無視人權和法治。

布林肯在聲明中重申，美國支持緬甸人民爭取自由和民主的鬥爭，他並呼籲軍政權尊重人民的民主意願。

自去年緬甸軍方政變推翻了諾貝爾和平獎獲得者昂山素季領導政府以來，美國對緬甸實施了一系列制裁，布林肯並在7月初會見了緬甸青年民主活動人士。他承諾將會繼續對軍政府施加壓力。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利周一也發表聲明嚴正譴責緬甸軍政府暴行。博雷利表示，緬甸軍政府對4名民主活動人士的處決完全是處於政治目的，這一"公然侵犯人權"的行徑顯示緬甸軍政權朝着徹底瓦解法治的方向又邁出了一步。”

聯合國人權事務高級專員巴切萊特周一以最強烈的措辭譴責緬甸軍方處決四名民主活動人士，在此之前，聯合國和更廣泛的國際社會一再呼籲該國不要執行死刑。

巴切萊特說：“我感到沮喪的是，儘管有來自世界各地的呼籲，軍方還是置人權於不顧，執行了處決。這殘酷和倒退的一步是軍方對本國人民進行的鎮壓運動的延伸。”她表示，“這是緬甸數十年來第一次進行處決，是對生命權、人身自由和安全以及公平審判保障的殘酷侵犯。軍方擴大殺戮只會使其作繭自縛，越陷越深。”

巴切萊呼籲立即釋放所有政治犯和其他被任意拘留的人，並敦促緬甸恢復事實上的暫停執行死刑，作為最終廢除死刑的一步。

巴切萊特說：“緬甸軍方似乎並不關心根據其國際義務結束這場危機或減少暴力，更不用說有尊重正當程序、正義或法治的意願。”

她再次呼籲緬甸的鄰國和更廣泛的國際社會要求軍方履行其根據國際法所做的承諾，落實東盟的有關停止暴力、開展對話的“五點共識”。