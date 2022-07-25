華郵：裴洛西若訪台美軍考慮調動航艦或戰機空中支持

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美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）可能訪問台灣，華盛頓郵報專欄作家羅金（Jose Rogin）24日表示，美軍考慮調動航艦或戰機支持，但這麼做可能被中國視為挑釁。

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「華盛頓郵報」24日刊出專欄作家羅金的文章，內容指出，裴洛西當然有權訪台、釋出強烈支持台灣民主的訊號，北京無權干涉，但拜登團隊無法忽視相關風險。文章還說，中共打算今年11月賦予國家主席習近平第三任期，拜登政府官員認為，在那之前的這段時間，風險尤其高。

但羅金同時指出，裴洛西雖然還沒有對外公布將訪問台灣，但她如果確實在此刻延後行程，北京可能認定自己的高壓策略奏效，他認為，美國不能讓中國認為，每次有國會訪團希望訪問台灣，中國都握有否決權。

過去幾周以來，包括國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）、參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）等官員已經向裴洛西或她的幕僚進行簡報，提供他們風險評估的情報，以及裴洛西如果要訪台的必要軍事規畫。

羅金指出，裴洛西依正常程序將搭乘軍機，美軍正在規畫保護裴洛西代表團的選項，目前考慮的措施，包括調動航空母艦或派遣戰機給予密切空中支持。但他也說，這樣做「可能被中方誤解為挑釁，而不是防禦措施」。

也有官員表示，美國在亞洲的重要盟邦都表態憂心，裴洛西訪台會被當成是挑釁，這樣可能有礙美國與區內一些國家就台灣議題加強合作。

羅金寫道，台灣也面臨風險，因為中國不滿可能使台灣首當其衝，但裴洛西可能不願延後計畫，希望維護立法機關自主性，避免挨批屈服於中國霸凌。

羅金認為，最好的狀況就是裴洛西和拜登團隊找到妥協之道，譬如裴洛西延後行程，由其他議員代為出訪，並承諾將在幾個月內訪台，藉此挽回顏面，同時確保不會首創惡例。

另外，今年3月才訪台的美國前國務卿蓬佩奧今天在推特表示，他支持裴洛西訪台，並說，願意和裴洛西一起去，他說，他自己雖然被中國禁止，但並不包含熱愛自由的台灣，還說，到時候那裡見！