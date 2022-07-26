佩洛西何時訪台？彭博社：應在拜登與習近平通話幾天後

中國-美國-台灣

美國彭博新聞社引述知情人士報導：佩洛西尚未對下個月訪問台灣做出最終決定，如果成行，應該會在拜登總統與中國國家主席習近平未來一周通話的幾天後。屆時佩洛西將成為繼前議長金里奇25年前訪台之後，首次任內訪問台灣的美國眾議院議長。

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近年來，美國陸續有官員訪問台灣，其中包括國會議員和至少兩位前特朗普政府的內閣成員：前國防部長埃斯珀及前國務卿蓬佩奧。但佩洛西身為排名僅次於拜登和副總統哈里斯的美國官員，佩洛西訪台將更加觸怒北京。

周一，白宮新聞秘書皮埃爾表示，她不希望搶在眾議長宣布出訪計畫前做任何發布。她還說：“行政當局經常向國會議員提供旅行的信息和背景，包括地緣政治和安全考慮，國會議員將自己做出決定。”

彭博社指出，拜登最近民調不佳，也不希望在期中選舉之前，讓人認為對北京示弱。拜習兩人要談的議題很多，從貿易到人權都有，但台灣可能才是最為棘手的問題。

拜登曾表示，如果中國進行武統，美國將採取“軍事行動”防衛台灣，翻轉華府對台“戰略模糊”的政策。不過他的幕僚後來又表示，美國的政策保持不變。與此同時，中國繼續派遣軍機進入台灣防空識別區，並警告外界不要干涉內政。

因此，拜登和習近平料未來一周通話，人們可留意有關台灣的措辭，特別是兩人在3月通話後與白宮聲明不同的措詞，上次說 ：“總統重申美國對台灣政策沒有改變，並強調美國繼續反對單方面改變現狀。”