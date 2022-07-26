國際貨幣基金組織下調全球經濟增長預期至3.2%

國際貨幣基金組織/經濟/國際

中俄經濟下滑、全球通貨膨脹高預期，加上俄烏戰爭帶來的負面效應衝擊，國際貨幣基金組織周二再度調降全球2022年經濟增長率至3.2%；中國經濟受新冠疫情和防疫措施影響放緩超過預期，該組織將其全年增速預測值下調至3.3%。

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國際貨幣基金組織周二發布最新一期《世界經濟展望》報告，將2022年全球經濟增長預期下調至3.2%。報告指出，全球經濟在2021年初步復蘇，但2022年形勢愈發暗淡，相關風險開始顯現。世界經濟本就因疫情被削弱，此後又遭受到數次衝擊，不確定性隨之上升。

國際貨幣基金組織的基線預測顯示，全球經濟增速將從去年的6.1%放緩至2022年的3.2%，較2022年4月《世界經濟展望》報告的預測值下調0.4個百分點。其中，發達經濟體在今年預計增長2.5%，新興市場和發展中經濟體的增速預計為3.6%。

報告指出，美國的經濟增速在今年早些時候放緩，加之家庭購買力下降和貨幣政策收緊，使美國增速預測值被下調了1.4個百分點至2.3%。

中國進一步採取防疫封鎖措施，且房地產危機加深，導致增速預測值被下調了1.1個百分點至3.3%，並且產生了重大的全球溢出效應。

歐洲受烏克蘭戰爭溢出效應影響，加之貨幣政策收緊，導致歐洲各國增速預測值被大幅下調。預計歐元區今年整體的經濟增長率為2.6%，與4月的預測值相比下降了0.2個百分點。

對於全球經濟的前景，國際貨幣基金組織稱其下行風險佔據極大的主導地位。該組織分析稱，如果新冠疫情再度暴發且帶來更多防疫封鎖措施，而房地產部門危機也繼續加劇，那麼中國的經濟增長可能會進一步受到抑制；同時，全球融資環境收緊可能引發新興市場和發展中經濟體的債務危機。

國際貨幣基金組織首席經濟學家古林查斯（Pierre-Olivier Gourinchas）表示，高於預期的通貨膨脹，尤其是在美國與歐洲主要經濟體的物價大幅攀升，正引發全球金融情勢緊縮。因為疫情大流行爆發與封鎖，中國經濟放慢情況比預期更為嚴重，烏克蘭戰爭也帶來進一步負面影響。種種因素導致全球產出在第2季呈現緊縮現象，報告評估，今年全球經濟成長率將從2021年的6.1%，下降至3.2%，明年預估還將放慢至2.9%，分別較4月份下調0.4與0.7個百分點。