歐盟能源部長就減少天然氣使用量達成協議 馮德萊恩表示歡迎

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周二在布魯塞爾舉行會議的歐盟能源部長就冬季前減少天然氣使用量達成協議。歐盟委員會主席馮德萊恩對她上周提出的計畫獲得通過表示歡迎。俄羅斯克里姆林宮周二表示，北溪一號渦輪機"故障"，因此供氣量將減半。

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法新社消息，在俄羅斯宣布進一步減少天然氣供應後，歐盟成員國能源部長周二在布魯塞爾舉行會議，各國同意以協調的方式減少其天然氣消耗，援助德國應對俄羅斯削減天然氣供應造成的短缺。

歐盟輪值主席國捷克能源部長約瑟夫·西克拉表示， “各國以實際行動證明了歐盟的團結一致。我們為確保今年冬天天然氣供應向前邁出了一大步。西克拉並在新聞發布會上說，“談判並不容易，但最終各國都明白做出犧牲是必要的。”歐盟成員國將共同抵制俄羅斯利用能源供應作為武器、分裂歐盟的任何企圖。

歐盟委員會主席馮德萊恩也對她上周提出的計畫獲得通過表示歡迎，雖然計畫經過較大的修改。

根據協議，各成員國將儘可能在2022年8月到2023年3月期間，將其天然氣消耗量至少減少15%。在供應緊急情況下，削減15%將具有約束力。到去年為止，俄羅斯占歐盟天然氣進口的40%左右。

歐盟成員國能源部長在比利時布魯塞爾以多數票方式通過方案。針對不同成員國的特殊情況，部分成員國獲得豁免。匈牙利外長西雅爾多認為，"這是一個不合理、無用、不可執行的建議，完全無視國家利益"。

歐盟能源負責人卡德里·西姆森此前表示，如果俄羅斯要在7月份全面削減天然氣供應，歐盟國家達成的限制其天然氣使用的協議應該足以應對一個尋常的冬季。西姆森在新聞發布會上說，“我們的初步計算表明，即使所有豁免完全使用，我們也將實現需求減少，這將幫助我們安全度過一個尋常的冬季”。

德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）表示，這項協議能讓俄羅斯普京看到，即使面對莫斯科近期再度減供天然氣，歐洲依舊能保持團結，這項計畫向“普京和俄羅斯發出了"你無法分裂我們"的信號。

另據路透社報道，俄羅斯克里姆林宮周二表示，俄羅斯通往歐洲的最大天然氣管道北溪一號一具送到加拿大維修的渦輪尚未運返，另有一具渦輪則出現瑕疵須停機檢修，因此供氣量將減半。

歐盟一再指責俄羅斯利用能源作為報復歐盟制裁的"武器"；克里姆林宮則表示，能源供應減少是維修問題和西方制裁的衝擊所造成。克里姆林宮發言人培斯科夫表示，俄羅斯受到的制裁，使北溪一號管道運作變得困難。這條管道在維修期間，對歐洲的天然氣供應量減少到僅達總能的20%。

另一方面，烏克蘭國營輸送管道營運商周二表示，俄羅斯天然氣工業公司在沒有事先通知下，將烏連戈伊-蓬馬里-烏日霍羅德輸氣管（Urengoy-Pomary-Uzhgorod pipeline）的壓力急劇增加。這條管道專門將俄羅斯天然氣輸送到歐洲。