稀土：德國官方希望減少對中國的依賴

中國-德國

據德國電視一台報道，德國希望減少對中國的依賴。德國經濟在很大程度上依賴中國的稀土進口。貿易專家和總統施泰因邁爾均認為，這是一種風險。德國政府現在希望能得到更多供應商。

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德國希望在稀土方面有更多的供應商可挑選。德國總統施泰因邁爾月初在漢堡的一次演講中警告說，無論是能源、中間產品還是原材料，中國或任何其他國家都不應該成為長期的唯一合作夥伴。“我們必須確保，我們不能被世界上任何國家所勒索。這就是為什麼我們現在必須找到新的夥伴，重新調整我們的政治和經濟關係。”德國總統在此可能想到了稀土。在生產智能手機，LED燈，電動機或風力渦輪機的磁鐵時，人們都需要稀土。

中國在稀土上擁有市場壟斷地位。慕尼黑Ifo中心外貿負責人Lisandra Flach表示：這是一種風險。“稀土被列為具有關鍵依賴性的原材料，因為就供應商的數量而言，市場集中度很高。中國擁有全球最大的儲量，也是全球最重要的出口國，而目前德國經濟嚴重依賴從中國進口稀土。”

德國經濟僅從全球五大出口國中的兩個國家獲得稀土。Flach認為，德國迫切需要拓寬和多樣化。她說，“供應商方面的多樣化程度較低與交付失敗的風險較高有關，稀土的情況就是如此。”此外，還存在價格依賴性。這個問題已經存在很久了。德國的原材料戰略已經考慮到了這些情況。

德國政府不能對公司在哪裡以及從誰那裡購買原材料發號施令，但政府正試圖用一攬子措施來引導和干預。比如，減少貿易壁壘很重要。關稅壁壘下降會給其他供應商一個機會。然後，還有各種外貿工具，促進工具，例如投資擔保等。這些將支持投資者在國外開發原材料。此外，經濟關係在外交上也會得到更有力的支持。但德國聯邦經濟部的一位發言人很善於外交地表達說，“這些多元化的努力並不是針對中國的，相反，這是一種使供應來源多元化的一般性政治努力。”