美國對俄羅斯宣布2024年後退出國際太空站表示遺憾

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美國對俄羅斯"出人意料"地宣布將在2024年後退出國際太空站表示遺憾。俄羅斯決定2024年後退出國際太空站計畫，並建設自己的太空站。

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美國國務院發言人普賴斯周二表示，各國太空機構多年展開了專業合作，並重新達成協議，而在國際太空站內也展開了重要科學工作，俄羅斯的決定"令人遺憾"。

美國太空總署負責國際太空站的官員此前表示，尚未收到俄方的正式通知。俄羅斯決定2024年後退出國際太空站計畫，並建設自己的太空站。

俄羅斯國家航天集團新任總裁鮑里索夫向總統普京彙報時表示，俄羅斯將向外國夥伴履行在國際太空站合作框架內的所有義務，但決定在2024年之後退出。

法新社報導，在俄羅斯作此宣布之際，莫斯科與西方因俄羅斯出兵烏克蘭以及西方對俄實施多輪前所未見的制裁，緊張關係不斷升級。

鮑里索夫表示，俄羅斯太空事業處境困難，但主要任務首先是為俄羅斯經濟提供必要的太空服務，即導航、通信、數據傳輸、氣象等。同時，將按照批準的計畫繼續展開載人太空計畫，主要優先事項將是建立俄羅斯軌道太空站。

俄羅斯國家航天集團曾致函美國等西方太空機構，要求取消對俄羅斯太空領域的制裁，但未獲同意。今年4月，時任俄羅斯國家航天集團總裁羅戈津表示，只有在完全、無條件解除制裁的情況下，國際太空站和其他項目的合作才能恢復正常。

國際太空站始建於1998年，以美國和俄羅斯為主，日本、加拿大、歐洲太空總署成員國和巴西等多國聯合參與。到目前為止，太空探測是俄羅斯與美國及其盟友尚未因烏克蘭等緊張問題而受到破壞的少數合作領域之一。