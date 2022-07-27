佩洛西訪台會被視為羞辱習近平？

中國-美國-台灣

美國總統 拜登周四應與中國領導人習近平通話，談話內容包括美國眾議院議長佩洛西訪台計畫。佩洛西訪台能否成行？北京接二連三發狠話威脅，華盛頓內部也分歧嚴重。

廣告 繼續瀏覽後續

法國世界報分析，佩洛西訪台計畫不僅讓北京發飆，白宮和五角大樓也被激怒。這件事在華盛頓引發的這種公開的分歧是不尋常的，因為美國的對華政策多年來一直是一個強有力的跨黨派共識，包括在唐納德-特朗普時期。

紐約時報則引述美國官員說，白宮更希望佩洛西女士取消行程，“內部的擔憂正在加劇“，白宮擔心的是，在習近平準備召開中共二十大之際，出現誤解和爆發風險。

拜登早些時候被問及對佩洛西訪台計畫的看法是，他說，“軍方認為目前這不是一個好主意”。美國媒體報道，拜登周四與習近平通話，涉及內容包括烏克蘭戰爭以及是否取消特朗普時代制定的針對中國的懲罰性關稅，還包括台灣問題以及佩洛西訪台計畫。

對台海問題，與拜登關係密切的民主黨參議員庫恩斯的看法更為陰暗，他對紐約時報表示，有一種觀點認為，北京可能準備趁着在台灣有時間建立防禦之前， '早出手，下重手'"， "我們可能會比想象的更早地走向對抗。"

前美國國務院高級官員、加州大學聖地亞哥分校21世紀中國研究中心主任謝淑麗則認為，在距離中共20大還有幾個月的時刻，中國國內政治局勢非常緊張，習近平希望獲得第三個任期。佩洛西議長此刻若訪問台灣的風險在於，她的訪問“將被視為是對習近平執政的羞辱，習近平本人也會這樣認為，因此他可能採取一些輕率的行動來顯示其實力”。

謝淑麗認為，鑒於習近平最近的錯誤判斷損害中國利益並引發了內部爭議，比如清零政策，烏克蘭戰爭中選擇與俄羅斯保持一致，下重手監管民營企業等，因此不能指望習近平在軍事上對佩洛西的訪問做出謹慎的反應。“與其冒戰爭的風險，不如推遲訪問。”

華爾街日報周一也在題為『佩洛西訪台計畫讓中美兩邊亂了方寸』一文中援引一些官員和台灣專家稱，中國領導人習近平正在籌畫著今年秋季的一次重要政治會議上打破常規，尋求第三個任期，繼續擔任共產黨總書記，在台灣問題這樣的根本性問題上，他不能給人以被美國嚇倒的印象，讓批評者抓住話柄。

紐約時報報道援引美國官員說，“儘管引發了越來越多的憤怒，佩洛西的訪問計畫仍在推進”。

台灣主要政黨，官員和議員都歡迎佩洛西來訪。而且台灣方面擔心，如果佩洛西取消訪台計畫，會助長北京的氣焰，引發寒蟬效應。

美國共和黨參議員領袖麥康奈爾也表示，佩洛西如果取消訪台，等於讓中國獲得某種勝利。美國共和黨不少重量級人物支持佩洛西訪台。

北京似乎看出了美方的擔憂，連日來威脅不斷加碼，周一中國外交部發言人趙立堅稱“嚴陣以待“，周四，這位發言人稱如果”挑戰中方底線，必將遭到堅決反制，由此引起的一切後果完全由美方承擔。“