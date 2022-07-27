兩份科學研究認定新冠病毒始於中國武漢市場

中國-新冠病毒

美國權威雜誌《科學》周二公布的兩項研究得出的結論是，新冠大流行病始於中國武漢市的市場，研究指出該病毒極可能來自於動物。

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第一項研究是地理分析，顯示2019年12月發現的第一批病例集中在武漢市市場周圍。第二項是對首批病例的病毒進行基因組分析，顯示該病毒在2019年11月之前在人類中廣泛流通的可能性極小。

自該大流行病爆發以來，專家們一直在爭論，幾乎在三年之後，他們仍然試圖揭開該病毒的起源之謎。

這些研究的作者之一，亞利桑那大學的病毒學家Michael Worobey本人在2021年簽署了一封公開信，呼籲認真考慮新冠病毒泄漏自武漢的一個實驗室的假說。

但是他在新聞發布會上表示，經過大量分析數據，他的看法在改變。 "我現在也相信，除了通過武漢市場動物交易的渠道外，根本不可能以其他方式引入病毒"。

斯克里普斯研究所的克里斯蒂安-安德森也是這些研究的共同作者，但他說："我們是否推翻了實驗室泄漏理論？沒有。我們能否做到這一點？不能，但我認為重要的是要明白，有些情況是很可能的，有些只存在一種可能性。"

第一項研究分析了2019年12月確定的首批155個病例的地點。研究人員表明，這些病例集中在武漢市場周圍，與隨後幾個月記錄的病例形成鮮明對比，這些病例與高密度社區相吻合，顯示了病毒的傳播。

研究人員還分析了2020年1月從市場上採集的樣本，例如從籠子或小車上採集的樣本。他們的分析表明，新冠病毒陽性樣本集中在華南市場，那裡正是出售活體動物的地方（包括浣熊犬、獾、狐狸等）。但是在攜帶冠狀病毒的蝙蝠和人類之間充當中間宿主的動物目前還沒有被確認。

第二項研究是基於對感染這些首批病例的病毒基因組的分析。結論是，在2020年2月之前，存在兩個病毒品系，即A和B。而且，這兩個血統可能是由兩個獨立的傳播事件導致的，且都是在武漢市場傳播給人類的。以前的研究表明，B系是由A系演變而來。

科學家們特彆強調了解武漢市場上出售的動物來自哪裡的重要性，以便將未來的風險降到最低。

因此，雖然仍有灰色地帶，但研究人員強調，關於這一大流行病早期的信息實際上是非常詳細的。

克里斯蒂安-安德森評論說， "有種相當普遍的看法是，沒有任何信息可以告訴我們關於Covid-19大流行病的起源"，"但這根本不是事實。"

中國經常被指控隱瞞信息或不與國際調查充分合作。其實，讓科學研究人員了解這種大流行病是如何開始的，對於幫助預防未來的類似事件至關重要，並有可能挽救數百萬人的生命。