布林肯稱將與拉夫羅夫舉行電話會談 聚焦恢復烏克蘭糧食出口

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美國國務卿布林肯周三宣布，他計畫很快與俄羅斯外長拉夫羅夫舉行電話會談，這將是自2月下旬俄羅斯入侵烏克蘭以來的雙方首次會談。布林肯稱，會談主要涉及在俄羅斯被關押的美國人以及恢復烏克蘭糧食出口問題。

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法新社消息，布林肯周三在記者會上表示，此次與拉夫羅夫的電話會談預計在未來幾天舉行。此次會談不會是關於烏克蘭的談判，而主要涉及在俄羅斯被關押的美國人以及恢復烏克蘭糧食出口問題。

布林肯表示，將會在會談中提出美國優先關切的議題：釋放保羅·惠蘭和布蘭妮·格林納，對他們的拘捕是錯誤的，應該儘快讓他們回家”，布林肯並透露，美國已經在幾周前拿出了一份實質性提議，以利於兩名美國人的獲釋。布林肯沒有透露建議的具體內容。

法新社稱，美國前駐莫斯科大使邁克爾·麥克福爾曾呼籲拜登政府，以關押在美國的俄羅斯軍火商維克多·布特交換兩名美國囚犯獲釋。

據俄羅斯聯邦海關總署稱，籃球運動員布里特妮·格林納 (Brittney Griner) 於2月在莫斯科機場被捕，原因是在她的手提行李中發現了“電子煙”和“一種帶有異味的大麻”。她將面臨最高10年的監禁。自2018年以來被拘留的一家汽車零部件公司前安全經理、前美軍士兵保羅·惠蘭則在俄羅斯因間諜罪被判處16年監禁。

布林肯並表示，他將與俄羅斯外長拉夫羅夫討論烏克蘭糧食出口問題。在聯合國的支持下，烏克蘭與俄羅斯上周通過土耳其調解，在伊斯坦布爾達成的協議，允許滯留在黑海港口的數百萬噸烏克蘭小麥和其他穀物得以運輸出口，此舉被譽為有助緩和全球糧食危機的重要一步。

布林肯表示：“我們希望這項協議能夠迅速讓烏克蘭糧食再次通過黑海運輸出口，而俄羅斯將兌現其承諾。

另據報道，烏克蘭周三表示，近日與俄羅斯達成恢復穀物出口協議後，已在指定的3個黑海港口重起作業。土耳其則在伊斯坦布爾正式啟用烏克蘭穀物出口聯合協調中心。

法新社報導，烏克蘭海軍在社群媒體發布聲明稱："有關解除烏克蘭港口穀物出口封鎖一事，已經在敖德薩港（Odessa）、切爾諾莫斯克港（Chernomorsk）、皮夫登尼港（Pivdennyi）恢復有關作業。"

與此同時，土耳其周三依據聯合國協助達成的協議，在伊斯坦布爾正式設立烏克蘭穀物出口聯合協調中心。這項協議目的在於讓烏克蘭得以自俄羅斯2月入侵以來首次恢復對外運送穀物。