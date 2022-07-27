拜登新冠檢測轉陰性恢復正常工作

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美國總統拜登周三新冠檢測轉陰性，已結束五天的隔離恢復正常工作。拜登周三在白宮玫瑰園發表簡短談話，呼籲美國民眾效仿他的做法，無懼疫情生活，接種疫苗自我防護。

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法新社報道，拜登周三在白宮玫瑰園向聚集的工作人員及記者表示：“我的恢復的很快，感覺很好"。拜登並談到5天的遠程工作情況說，“我能夠不受干擾地工作並繼續履行我的職責"，拜登感謝白宮團隊的支持。拜登呼籲民眾可以像他一樣，無懼疫情生活，他並呼籲民眾注射疫苗加強劑、進行檢測、染病後尋求治療。

美國白宮醫生歐康納稍早前表示，拜登在感染並痊癒後，已兩次病毒檢測呈陰性反應，因此不再須要隔離。

奧康納表示，拜登已停止服用新冠抗病毒藥物超過36小時，體溫保持正常，將結束隔離，但出於謹慎，未來10天拜登與其他人接觸時，仍然會戴口罩；而針對復陽的可能，拜登將增加新冠檢測頻率。

79歲的拜登是在上周確診感染，他已打過兩劑追加劑。

據媒體此前報道，拜登預計周四與中國國家主席習近平進行第五次視頻通話，也是四個月以來的首次。白宮國安會發言人柯比周二表示，台灣、烏克蘭戰爭及美中競爭等緊張議題都會討論。不過"拜習會"是否談及美國眾議院議長佩洛西計畫訪問台灣，引起各界關注。

拜登與習近平曾分別於2021年9、11月及2022年3月進行通話，美國國安顧問沙利文與中國國務委員楊潔篪6月在盧森堡會談，美國國務卿布林肯與中國外長王毅7月初談話後，拜登和習近平要進行第4次通話。

路透社報道，柯比表示，任何關於台灣局勢、烏克蘭戰爭，還有如何更佳管理雙方競爭，特別是經濟領域，都會是拜登和習近平的通話討論議題。他表示："這次通話花了很久時間安排，已有許多很好的議題讓兩位領導人討論。"