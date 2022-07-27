俄羅斯/立陶宛
獲歐盟綠燈後 ，俄羅斯首列貨車途經立陶宛抵達加里寧格勒
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俄羅斯飛地加里寧格勒州長阿里漢諾夫周三宣布，在獲得布魯塞爾的綠燈後，第一列載滿水泥的列車周二穿越波羅的海抵達加里寧格勒。此前，歐盟要求立陶宛為俄羅斯貨車經過其領土放行。
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塔斯社引述阿里漢諾夫（Anton Alikhanov）的表述指出：“這是歐盟做出決定後，抵達當地的第一列火車”，他對“建材市場緊張局勢得到緩解”表示欣慰。他說：這是取得的一次“相當重要的成果”。
法新社指出：俄羅斯高度軍事化的飛地加里寧格勒地處波蘭與立陶宛之間，大部分物資依賴於俄羅斯的供應，而俄羅斯貨車則必須途徑立陶宛運抵。
加里寧格勒面積約為瑞士的一半，約有人口100萬，自俄羅斯入侵略烏克蘭以來，日益陷入孤立境地。
立陶宛曾在上個月表示，為了響應歐盟針對俄羅斯入侵烏克蘭實施的制裁，從6月下旬開始，該國禁止俄羅斯借道通過鐵路運輸部分商品。
加里寧格勒州長阿里漢諾夫當時表示：“封鎖”行動可能會影響該州40%-50%的進口，其中包括煤礦、金屬和建築材料、酒精和技術產品。
根據2002年波羅的海三個前蘇聯加盟共和國-立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞-加入歐盟時達成的一項協議，莫斯科要求歐盟取消相關限制。
7月13日，歐盟方面做出反應，認為：不應“禁止”加里寧格勒與俄羅斯其他地區之間的鐵路過境。但不包括軍事裝備，同時呼籲“進行有針對性和相應”的控制。