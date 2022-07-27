獲歐盟綠燈後 ，俄羅斯首列貨車途經立陶宛抵達加里寧格勒

俄羅斯/立陶宛

2022年6月21日，俄羅斯加里寧格勒貨運站滯留的貨運車輛。莫斯科當局周二表示，將對立陶宛決定禁止受歐盟制裁的貨物從俄羅斯鐵路運輸到俄羅斯的波羅的海飛地加里寧格勒做出回應。

俄羅斯飛地加里寧格勒州長阿里漢諾夫周三宣布，在獲得布魯塞爾的綠燈後，第一列載滿水泥的列車周二穿越波羅的海抵達加里寧格勒。此前，歐盟要求立陶宛為俄羅斯貨車經過其領土放行。

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塔斯社引述阿里漢諾夫（Anton Alikhanov）的表述指出：“這是歐盟做出決定後，抵達當地的第一列火車”，他對“建材市場緊張局勢得到緩解”表示欣慰。他說：這是取得的一次“相當重要的成果”。

法新社指出：俄羅斯高度軍事化的飛地加里寧格勒地處波蘭與立陶宛之間，大部分物資依賴於俄羅斯的供應，而俄羅斯貨車則必須途徑立陶宛運抵。

加里寧格勒面積約為瑞士的一半，約有人口100萬，自俄羅斯入侵略烏克蘭以來，日益陷入孤立境地。

立陶宛曾在上個月表示，為了響應歐盟針對俄羅斯入侵烏克蘭實施的制裁，從6月下旬開始，該國禁止俄羅斯借道通過鐵路運輸部分商品。

加里寧格勒州長阿里漢諾夫當時表示：“封鎖”行動可能會影響該州40%-50%的進口，其中包括煤礦、金屬和建築材料、酒精和技術產品。

根據2002年波羅的海三個前蘇聯加盟共和國-立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞-加入歐盟時達成的一項協議，莫斯科要求歐盟取消相關限制。

7月13日，歐盟方面做出反應，認為：不應“禁止”加里寧格勒與俄羅斯其他地區之間的鐵路過境。但不包括軍事裝備，同時呼籲“進行有針對性和相應”的控制。