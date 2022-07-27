美國防部：為佩洛西訪台計畫提供安全評估

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美國國會眾議院議長佩洛西據傳將於8月訪問台灣。美國國防部長奧斯汀周三表示，他已與佩洛西交談，並且提供安全評估。而美軍最高將領也表示，佩洛西如訪台並要求支援，美軍會保障安全；美媒稱，美軍或將加強印太地區部署。

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英國"金融時報"（Financial Times）此前報導，佩洛西可能於8月訪台，這將是她亞洲訪問行程之一。就這項傳聞，中國當局一再警告，此舉形同挑戰中方底線。

中央社報道，奧斯汀周三在巴西首都巴西利亞出席美洲防長會議後向媒體表示："我已親自與議長（佩洛西）交談，兩人談話在一定程度上是基於例行公事，已對她提供安全情勢評估。"

在場記者向奧斯汀提問，如果佩洛西訪台計畫成行，美軍是否計畫增加其部隊調動，以及是否已加強安全措施。

奧斯汀回應說，其他五角大樓及美軍官員也已向佩洛西進行簡報。奧斯汀沒有闡明相關細節，但稱將由佩洛西的辦公室作出相關宣布及評論。

另外，美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）周三在回應媒體有關提問時表示，如果佩洛西決定出訪且要求軍事支援，美軍會確保其安全。

米利周三在澳洲悉尼出席地區軍事領導人聚會，期間被問及佩洛西可能訪台一事，他告訴記者稱，現在討論任何具體的出行計畫仍為時過早，但五角大樓一直為國會議員的旅程安全提供協助，並會為議長做同樣的事。

米利稱："如果佩洛西議長或其他任何人決定出行且他們要求軍事支援，我們將採取必要措施確保他們訪問的安全執行。"

另據美聯社引述五角大樓官員報道，如果佩洛西真的訪台，美軍會加強在印太地區的部署與活動，包括戰機、艦艇、監視系統和其他軍事系統，為她前往台灣的航班提供"重疊的保護環"。

中國國防部周三就佩洛西計畫8月訪問台灣的傳聞表示，如果美方一意孤行，中國軍隊絕不會坐視不管，必將採取強有力措施，挫敗任何外部勢力干涉和"台獨"分裂圖謀。