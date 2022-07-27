習近平: 中共20大將宣示黨要舉什麼旗走什麼路

習近平/20大

中共20大臨近，這次大會被認為將決定習近平走什麼路：是留在權力巔峰，還是走其前任江胡的隱退之路？習近平似乎給予了回答：20大是“新征程” ，關涉到“舉什麼旗、走什麼路”。這話不僅暗示他連任的志向，也透露中共黨內圍繞“走什麼路”存在分歧…

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中央社27日報道說，中共總書記習近平在主持省部級幹部「迎接二十大」專題研討班時說，中共20大將明確宣示黨在新征程上「舉什麼旗、走什麼路」，朝着什麼樣的目標繼續前進，具有「十分重大的意義」。

中國官媒新華社今晚報導，中共7月26至27日在北京舉辦省部級主要領導幹部「學習習近平總書記重要講話精神，迎接黨的二十大」專題研討班。習近平在與會發表講話時，作了上述表示。

習近平說，即將召開的中共20大，是在進入全面建設社會主義現代化國家新征程的關鍵時刻，召開的一次十分重要的大會。將科學謀畫「未來5年乃至更長時期」黨和國家事業發展的目標任務和大政方針，事關「黨和國家事業繼往開來」，事關「中國特色社會主義前途命運」，事關「中華民族偉大復興」。

他表示，中共20大明確宣示黨在新征程上「舉什麼旗、走什麼路、以什麼樣的精神狀態、朝着什麼樣的目標繼續前進」，對團結和激勵全國各族人民為奪取中國特色社會主義新勝利而奮鬥，具有十分重大的意義。

習近平說，中共20大要對全面建成社會主義現代化強國兩步走戰略「安排進行宏觀展望」，重點部署未來5年的戰略任務和重大舉措。未來5年是全面建設社會主義現代化國家「開局起步的關鍵時期」，搞好這5年的發展對於實現「第2個百年奮鬥目標」至關重要。

他提到，要緊緊抓住解決不平衡、不充分的發展問題，着力在「補短板、強弱項、固底板、揚優勢」上下功夫，研究提出解決問題的新思路、新舉措。

習近平說，中國需要應對的風險和挑戰、需要解決的矛盾和問題比以往更加錯綜複雜。全黨必須增強憂患意識，堅持底線思維，堅定鬥爭意志，增強鬥爭本領，以正確的戰略策略應變局、育新機、開新局，依靠頑強鬥爭打開事業發展新天地，最根本的是「要把我們自己的事情做好」。

他聲稱，面對突如其來的COVID-19疫情，中共「堅持人民至上、生命至上，開展抗擊疫情人民戰爭、總體戰、阻擊戰，最大限度保護了人民生命安全和身體健康，統籌經濟發展和疫情防控取得世界上最好的成果」。

習近平還提到，中共依照「憲法」和「基本法」有效實施「對特別行政區的全面管治權」，制定實施香港特別行政區維護國家安全法，「牢牢把握香港大局」。