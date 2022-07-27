自稱第二任極不平凡 習近平講話為20大連任定調

中共二十大前瞻

中共總書記習近平周四在省部級主要領導幹部專題研討班上稱自己當政十年的成就“具有里程碑的意義”，他特彆強調第二任期“極不尋常，極不平凡”，而要實現兩個百年奮鬥目標，未來五年“至關重要”，頗有非他莫屬之意。觀察人士認為這篇講話可視為是習近平的繼任宣言書。

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在為下一屆提供政治局甚至常委主要人選的省部級主要領導人基本調整完畢，各地黨代會選出黨代表，其主要親信各就各位且拚命向他表忠之後，習近平講的如此明白無誤，大約自視“兵馬齊備”，時機已經成熟。

親信各就各位？

省部級主要領導專題研討班，是中共最高領導人貫穿意圖的“吹風會”，份量應不比不成文的主要在幕後務虛的“北戴河會議”輕。尤其在二十大召開前幾個月，舉辦這一研討班時機微妙。中共省部級主要領導，尤其重要省市第一把手，都是未來新一屆政治局甚至常委會的主要人選。新一屆被視為極有希望進入中共常委會的現在都處於省部級重要位置，這些位置幾乎均被習的親信把持，諸如北京市委書記蔡奇，上海市委書記李強，天津市委書記李鴻忠，重慶市委書記陳敏爾，廣東省委書記李希等。而部級主要領導人包括公安部長王小洪則在20大開幕前幾個月適時到位，中組部和中辦，則繼續由陳希和丁學祥分別把持。在此關鍵時刻，習近平召開這樣一個會議，就是要給把持全國各省市中央各部委的主要領導人昭示他的願景，而他的願景眾所周知，就是在秋季二十大上成功連任。

習需要一個解釋？

許多觀察家都認為習的連任不成問題，但能不能順利連任，仍然難以確定，而且在連任的最後時刻，會不會發生意想不到的事件，對中共這個關鍵時刻往往以突如其來事件這種軟性政變的形式改朝換代的政黨而言，誰都不能完全斷定一切平安，因此，習需要進一步拉攏全黨，為二十大成功連任，尤其是順利連任鋪路。因此，習需要通過這一研習班向省市領導人展示，黨為什麼需要他連任，也就是說，為什麼中共必須在二十大打破最高領導人連任不得超過兩屆的黨內規矩，需要他繼續帶領走下去？他需要一個解釋。

習近平在研討班的講話一句都不提連任二字，但整個講話都是圍繞着這一核心命題進行。根據新華社通稿，習近平開宗明義：“即將召開的黨的二十大，是在進入全面建設社會主義現代化國家新征程的關鍵時刻召開的一次十分重要的大會，”，為什麼十分重要，因為“事關黨和國家事業繼往開來，事關中國特色社會主義前途命運，事關中華民族偉大復興。”這裡使用事關前途民運，事關中華民族復興來襯托20大的嚴重性，着力點卻在“繼往開來”，即如何接班的問題，由於習近平取消了任期制，20大最高領導人的接班，其實就是“自我接班”。

為什麼強調第二屆任期“極不平凡”

習近平接下來講的應視為是在介紹他擔任中共總書記以來取得的“成就”，但是，習罕見地把他執政的十年割裂開來談，把重點放在第二屆任期，而且使用了“極不尋常極不平凡”這種罕見的提法，來概括中共十九大以來這五年他帶領中共越過的“驚濤駭浪”。習為這五年開出的成績單，包括“全力推進全面建成小康社會進程”，完成脫貧，台海穩定，大國外交等等，但習特彆強調了倍遭國內外詬病甚至譴責的“成就”，一是香港實質取消一國兩制，習稱此為“有效實施對特別行政區的全面管制權”，把全國人大取代香港立法會制定港版國安法從而對香港民主力量實施全面打壓表述為“牢牢把握香港大局”；二是實施嚴酷但收效甚微卻次生災難巨大的清零政策。有趣的是，習近平罕見的沒有在這裡強調堅持動態清零不動搖，卻強調“統籌經濟發展和疫情防控取得世界上最好的成果”。值得注意的是，統籌經濟和疫情防控是中國國務院總理李克強近來“救經濟”的折中表述。習近平在這裡一改每逢重大場合必講清零不動搖的習慣，而採用李克強的說法，是否是與黨內救經濟一派達成的妥協還有待觀察。習近平也強調大國外交，但大國外交在他領導下，外界的評價基本是失敗的，除了一種與俄羅斯首鼠兩端的關係，與美國關係持續陷入低谷，而戰狼外交嚴重損害了其前任多年來韜光養晦費盡心思經營的中國形象。另外他提到所謂台海穩定，外界有目共睹，台海在他統治下進入最不穩定時期，美國政界人物接踵到訪，最新的還有一個眾議院議長佩洛西躍躍欲試，讓中共整個一個措手不及，言辭威脅，日復一日，還不知道最後能否奏效。

英明領袖呼之欲出

習近平雖然強調了第二個任期的“極不平凡”，並沒有漏掉第一個五年任期的功績，他毫不猶豫地宣布：“從黨的十八大開始“，也就是從他開始，“中國特色社會主義進入新時代。”而把之前的毛澤東思想，鄧小平理論，三個代表，科學發展觀一句話帶過，強調他擔任總書記以來，“實現一系列突破性進展，取得一系列標誌性成果，”他如此概括他領導的十年：“新時代10年的偉大變革，在黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史、中華民族發展史上具有里程碑意義。”這種自我高度表彰而不是借他人之口吹噓的做法，就連中共史上也罕見。

習在標榜自己帶領“黨和國家事業取得歷史性成就”之後，接下來重點講的其實是中國應走什麼樣道路的問題，以及中國未來將如何走下去的問題。對這些問題他是這樣表述的：“黨的十八大以來，國內外形勢新變化和實踐新發展，迫切需要我們深入回答一系列重大理論和實踐問題。”也就是一切都需要推倒重來。他告訴各位省市領導人，“經過黨的十八大以來在理論和實踐上的創新突破，我們成功推進和拓展了中國式現代化。”這個現代化的實質就是“中國共產黨領導的社會主義現代化”，這也就是中共近年來一直強調的中國制度的特色。

習稱未來五年“至關重要”

既然他領導全黨奠定了這一中國制度模式，那麼，下一步如何走就很明確，他重申了兩步走戰略：“從2020年到2035年基本實現社會主義現代化；從2035年到本世紀中葉把我國建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國。”這是在暗示他未來任期的長度嗎？不過，習在重申這一“宏圖”之後，講的卻是迫在眉睫的事情，就是：“重點部署未來5年的戰略任務和重大舉措。未來5年是全面建設社會主義現代化國家開局起步的關鍵時期，搞好這5年的發展對於實現第二個百年奮鬥目標至關重要。”這句話明顯是為他的第三任鋪路，因為未來五年是實現兩個百年目標最關鍵的五年，非他莫屬。強調未來五年的緊急性，顯然比暗示永久執政容易說得過去。

習最後教導全黨，“要鞏固長期執政地位”，“管黨治黨一刻也不能放鬆”，這句話一方面 通過長期執政來為他終身執政的必要性作邏輯鋪墊，一方面警告，全黨必須服從“核心”，否則將會遭到“管治”，也就是覆滅的命運。

王滬寧要高官領悟習講話的意思

習近平對中共高官講話，從頭至尾，為自己連任而開出一串“成就清單”，可視為是一篇坦白的連任宣言書。主持會議的李克強簡短總結時要大家認真學習領會講話， “兩個維護”一句帶過，維持其一貫風格，沒有任何發揮和過度的表述，與王滬寧明顯有別。王滬寧發言時不僅僅多次提到習近平，而且每句話都是在演繹習近平的講話“意義“，揣測習近平的意圖，他講出了李克強沒有提到的，但是習近平最愛聽，也最有用，每次都需要強調的話，那就是，“堅定不移維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，進一步學懂弄通習近平新時代中國特色社會主義思想，不斷增強政治判斷力、政治領悟力、政治執行力。”

王滬寧講的明白無誤，就是要求省部級主要領導人提高“政治領悟力“，領悟什麼，在20大召開前夕，就是領悟習近平已準備好了繼續連任的意義。同時也是對那些仍然想維護黨規的黨內同僚發出警告。