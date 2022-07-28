俄軍襲擊多座烏克蘭城市 澤連斯基譴責"導彈恐怖行為"

俄羅斯/烏克蘭/戰爭

俄羅斯軍隊周四襲擊了包括首都基輔附近在內的多處烏克蘭軍事和民用基礎設施，造成至少8人死亡，約30人受傷。烏克蘭總統澤連斯基譴責俄軍犯下"導彈恐怖行為"。

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據烏克蘭高級軍事官員周四表示，俄羅斯軍隊襲擊了首都基輔以北的一個軍事基地和切爾尼戈夫北部地區。俄羅斯軍隊7月28日向烏克蘭首都基輔（Kyiv）一帶發動導彈襲擊，這是當地數周以來，首次遭導彈襲擊。法新社報導，烏國高級軍官格羅莫夫（Oleksiy Gromov）告訴媒體記者，俄軍在凌晨2時左右，向柳季日（Lyutizh）的一個軍事基地發射"6枚口徑（Kalibr）巡弋導彈"。

據稱，這個位於首都以北約30公里處的小鎮遇襲，造成1棟建築物被毀、2棟樓受損。烏克蘭指，俄軍襲擊是為了報復烏方對抗俄方的行動。烏克蘭媒體周四稱，頓涅茨克（Donetsk）和尼古拉耶夫（Mykolayiv）在過去一天也多次受襲。

另外，烏克蘭中部城市克羅皮夫尼茨基的一所飛行學校周四遭到俄羅斯導彈襲擊，造成5人死亡、25人受傷。哈爾科夫市長也表示，烏克蘭第二大城市遭到一連串炮擊，居民無處躲避。

法新社報道，雖然7月22日在伊斯坦布爾簽署了黑海穀物出口協議協議，但烏克蘭仍在等待因俄羅斯入侵而受阻的第一批裝載穀物的船隻離開港口前往世界市場。被指定允許通過黑海出口的三個港口已於周三重新開始運營。