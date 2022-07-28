參加北京反對聯合國發表新疆報告的法國非政府組織背景引關注

中國/人權

就在海外人權組織，維吾爾組織呼籲聯合國人權高專辦呼籲公布被延遲了將近兩年的有關新疆的調查報告之際，中國官媒發表一封由九百多個海內外民間組織簽署的公開信，譴責該調查報告 : «信息來源完全是反華勢力編造的不實指責以及境外反華分裂分子的虛假證詞»,呼籲高專辦 «拒絕發表充滿謊言的涉疆報告»。

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參與聯署致聯合國人權高專的公開信 的923個民間組織絕大多數來自中國國內，其中有七百多個來自新疆，國外的組織大部分來自非洲國家以及巴基斯坦，等與中國關係密切的國家，名單中排名138號的是唯一的一個法國民間組織，他的名字是 法屬波利尼西亞太平洋事務理事會，該組織是何等背景?

該組織的英文名字是 Council for Pacific Affairs ，他的負責人是易立亞（Hiria Ottino，據報道，他於2016年當選為太平洋中國友好協會（Pacific China Friendship Association ）主席，並於2019年共同創立了太平洋事務委員會（Council on Pacific Affairs）。易立亞與中國各方關係緊密，頻頻出席博鰲論壇以及與中國絲綢之路有關的會議。

易立亞自2004年以來，與法屬波利尼西亞各界政府合作，特別是作為在任期間司法醜聞纏身的前波利尼西亞政府主席. 加斯東·弗羅斯（英語：Gaston Flosse）加斯東-弗洛塞和前波利尼西亞議會議長愛德華·弗里奇（Édouard Fritch）的國際事務代表，並擔任波利尼西亞的中國事務負責人。

法國戰略研究基金會的中國問題專家Antoine Bondaz先生在推特上披露說，太平洋中國友好協會（PCFA）是與中國人民對外友好協會（CPAFCC）共同創辦的，該協會與中共中央統戰部有着直接聯繫。

中國在法屬波利尼西亞的利益越來越大。新西蘭漢學家Anne-Marie Brady在2018年發表的一篇文章中就介紹說，

中國礦業公司天瑞集團旗下的塔希提努伊海洋食品公司享受了時任領導人弗里奇政府提供的大量財政優惠和補貼，他們在當地修建了養魚場和加工廠，計畫通過那裡的大型機場向中國出口活魚。

此外，今天已經破產的中國的海航集團也曾經在當地多家酒店投資，波利尼西亞政府曾希望海航能進一步投資酒店、高爾夫球場等等。